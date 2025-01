Patricia Juárez: "El Congreso podría funcionar con el 50% del personal que tiene"

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, en declaraciones a la prensa, sostuvo que ha habido un "incremento inusitado y exagerado del personal" en ese poder del Estado en los últimos años.

En ese contexto, subrayó que la institución "podría perfectamente funcionar con el 50% del personal que tiene actualmente" y que asciende a unos 3,900 trabajadores.

"Hay demasiado personal, pero también hay que tener en cuenta que a partir del 2026 vamos a incrementar en 60 senadores y diputados y comisiones, entonces, lo que se ha planteado en la Mesa Directiva es que no solamente tenemos que ver cuál va a ser la ocupación de infraestructura del Senado sino también hacer una reorganización de todo el personal", manifestó.

La legisladora por Fuerza Popular añadió que la actual administración —que preside Eduardo Salhuana— busca restringir el número de trabajadores de los despachos congresales. "Tenemos que restringir para los senadores un número acotado de personas que tienen que trabajar en sus oficinas, se puede hacer una reorganización del personal del Congreso", añadió.

Juárez reconoció que el tema no es popular entre los servidores de Legislativo, como no lo fue, recordó, la decisión que tomó meses atrás la actual Mesa Directiva de no aceptar el pago de bonos que solicitaba el Sindicato de Trabajadores.

"Son temas que tenemos que evaluar, existe de parte de la Mesa siempre una política de austeridad en las contrataciones", insistió.

Días atrás, como se recuerda, se conoció que el convenio colectivo suscrito por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República en el 2023, bajo la administración de Alejandro Soto, contempló el pago de bonos de 20,000 soles en los meses de enero de los años 2024 y 2025; el último de ellos se otorgó hace unos días.

Patricia Juárez se refirió también a la decisión del Congreso de rechazar el pedido del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, Jorge Torres Saravia, vinculado a una presunta red de prostitución dentro del Parlamento, para que la institución asuma el pago de su defensa legal en este caso.

La legisladora indicó que la medida se evaluó a nivel administrativo, pero se mostró conforme con la misma, y añadió que adicionalmente deben determinarse responsabilidades de carácter administrativo respecto del funcionario José Rubio Preciado, quien pese a tener a su cargo la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso durante unos meses en 2024, en reemplazo de Torres Saravia, seguía recibiendo órdenes de este.

