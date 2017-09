Patricia Donayre integra hoy las filas de Peruanos por el Kambio (PpK). Como se recuerda, en junio renunció a Fuerza Popular.

NOTA ORIGINAL

Una más a la lista. Patricia Donayre se convirtió hoy en la segunda legisladora que renuncia a la bancada de Fuerza Popular —la primera fue Yeni Vilcatoma— y afirmó que "recuperó su independencia". Pero, ¿quién es esta congresista y cuál es su trayectoria política?

El padre de Patricia Donayre fue Jorge Donayre, quien fue diputado entre el 90 y el 2000. En una entrevista para un diario regional, Donayre dijo que le prometió a su padre luchar para regresar al Parlamento: "Sé que hay una necesidad de una representatividad de la región, yo no me creo la última coca cola del desierto, pero lo que sí tengo es pasión por mi región, no necesariamente se tiene que tener cualidades intelectuales, creo que el amor a Loreto es mucho más importante y es lo que yo siento".

EN BUSCA DE UNA CURUL



En el año 2000, Patricia Donayre era parte del Frente Independiente Moralizador (FIM) y fue elegida como congresista por la región Loreto. Pero un año después, tras el escándalo de los 'vladivideos' que acabó con el gobierno de Alberto Fujimori, se hicieron nuevas elecciones en las que volvió a postular como legisladora, pero no fue elegida.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2002, Donayre postuló al cargo de Presidenta Regional de Loreto, pero esta vez con el partido Perú Posible, encabezado por el ex mandatario prófugo Alejandro Toledo. Tampoco alcanzó una curul.

Cuatro años después, en 2006, probó suerte al tentar ser congresista por Lima con la Alianza Electoral Frente de Centro (Acción Popular, Coordinadora Nacional de Independientes y Somos Perú), sin embargo tampoco alcanzó los votos.

En las Elecciones Generales de 2011, Patricia Donayre se unió a la Alianza por el Gran Cambio e insistió postulando como congresista, pero no lo logró.

Así continuó su vida política. Tras pasar por cuatro partidos políticos llegó en 2016 a Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori. Por fin alcanzó un lugar en el Congreso. Sin embargo, como todos sabemos, antes de cumplir un año, renunció tras ser sometida a un proceso disciplinario que calificó como "inconstitucional".