Donayre: Es "sumamente peligroso" que el Congreso elija a jefe de la ONPE

La congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Patricia Donayre , consideró que sería "sumamente peligroso" que en el marco de la reforma del sistema de administración de justicia se plantee que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sea elegido por el Parlamento, tal como se estipula en un predictamen de la Comisión de Constitución.

"Estamos ante un proceso electoral el 2021 y la posibilidad de que estos jefes (de la ONPE y del Reniec) sean elegidos por un Congreso mayoritariamente fujimorista es sumamente peligroso", señaló la parlamentaria en declaraciones a RPP.

Patricia Donayre sostuvo que es necesario que la Comisión de Constitución modifique el predictamen antes de que sea votado y aprobado hoy tras observar la propuesta para que el jefe de la ONPE sea elegido por el Congreso en base a una terna de candidatos presentada por el Gobierno.

La parlamentaria señaló que otorgarle esta potestad al Congreso o a cualquier autoridad que tenga que ser elegida por voto popular es indebido.

"En general, una autoridad electoral no puede ser designada por un ente político como el Congreso. Nosotros respondemos a una elección popular, no podemos elegir a la persona que después se va a encargar del proceso electoral. (...) Creo que hay que actuar con mayor transparencia", añadió.

Donayre agregó que una medida así afectaría la imparcialidad de la ONPE a nivel político y generaría un elemento más de confrontación entre el Gobierno y el Congreso, por lo que pidió retomar la propuesta original del Ejecutivo que plantea un concurso público para nombrar al jefe de ese ente electoral.

"Invoco a la reflexión para que no estemos presentando propuestas que generen interpretaciones que no son positivas ahora [...] Pido que elijamos un mecanismo de elección diferente que sea realmente imparcial. No es necesario generar más conflictos que los que ya tenemos", manifestó.

Por último, Patricia Donayre cuestionó a la mayoría de Fuerza Popular por asegurar, por un lado, que van a apoyar la reforma del sistema de justicia, y al mismo tiempo plantear cambios cuestionables en las normas que entregó el presidente de la República, Martín Vizcarra, obstruyendo así el camino al referéndum.

"Nos dan muestras de querer avanzar en un proceso de reforma y, por otro lado, ponen un predictamen donde buscan designar a jefes de la ONPE y Reniec a través del Congreso y eso genera suspicacias que no deberían estar en el debate", concluyó.