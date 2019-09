Hoy se cumplen dos años y tres meses de la renuncia de Patricia Donayre a la bancada de Fuerza Popular. El 27 de junio de 2017, la legisladora se apartó del bloque naranja por su sometimiento a un proceso disciplinario que, dijo entonces, era “injusto”.

Recién ayer, Donayre reveló que dimitió porque no obedeció las “consignas” partidarias y tampoco aceptó que Keiko Fujimori revisara el informe sobre reforma electoral que ella, como presidenta de un grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, elaboró junto con otros congresistas.

“A mí me revisaban el proyecto de ley electoral artículo por artículo. La señora Fujimori me decía: ‘Esto no va, esto sí va’. Yo me rebelé contra eso porque no creo que se pueda hacer una ley electoral en función a un partido político”, afirmó en RPP.

“(Keiko) preguntaba: ‘¿Nos conviene o no?’. Se volteaba a ver a Pier (Figari) y Ana (Herz). (...) Cuando (el proyecto) llegó a Constitución, (me dijeron): ‘Gracias por el insumo’”, prosiguió. Donayre indicó que entre los temas observados por Fujimori figuraba el voto electrónico. “Hay una obsesión de que no debe haber porque creen que eso ha permitido que haya un fraude”, comentó.