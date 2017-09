Patricia Donayre sobre ingreso a PpK: "Tuve el beneplácito de él (Kuczynski)"

La nueva parlamentaria de Peruanos por el Kambio, Patricia Donayre, se pronunció tras el anuncio de su ingreso a la bancada oficialista. En comunicación con Perú21 la parlamentaria indicó que la decisión de pasar al oficialismo no le tomó mucho tiempo.

¿Fue rápida la decisión?

No han pasado más que unas horas de conversación y de consulta al interior de la bancada, porque también todos tienen que dar su punto de vista en la incorporación de alguien nuevo.

¿Cómo fue el acercamiento? ¿Con quiénes habló?

Hablé (ayer) con Gilbert Violeta, hoy día con Vicente Zeballos como portavoz del grupo parlamentario y ambos hicieron las consultas respectivas, y tengo la satisfacción de haber recibido la bienvenida de todos.

La bancada de PpK suele consultar ciertas decisiones con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿sabía él de su adhesión?

Entiendo que sí, entiendo que le han comunicado al presidente y le han hecho presente esta decisión y también he recibido el beneplácito de él.

¿La decisión fue unánime?

Así es, tengo esa satisfacción y ahora a trabajar fuerte.

La incorporación de usted ya no debilitaría a la bancada en caso el presidente designe a otro congresista como ministro.

No sé si esa idea está en la mente de ellos, pero sí es una posibilidad. Creo que hay muchas personas dentro de la bancada que son muy valiosas que pueden contribuir desde un ministerio, y que han tenido la posibilidad en algún momento de ser ministros. Ojalá tuvieran esa oportunidad, pero es algo que definitivamente no depende de nosotros sino del presidente.

¿Había conversado con otras bancadas?

He conversado con ellos principalmente, sin embargo he recibido la invitación de algunas otras bancadas que también me manifestaron su deseo de unirme a ellos, lo cual yo agradezco mucho.



Se debe tener en cuenta que la congresista Donayre declaró previamente en Canal N que ella esperaba que "los cambios que el presidente se ha comprometido a realizar sean los que estamos esperando". Ella indicó que más allá de las personas están las políticas que se inician y resaltó que se debe pensar en el país sobre todo.