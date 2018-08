Patricia Donayre: “Es imposible que el TC no nos dé la razón”

¿Cuánto ha afectado la aplicación de la norma?

Está perjudicando a la población en su derecho a recibir información. Necesitamos que esta ley se declare inconstitucional en el Tribunal Constitucional (TC) lo más antes posible.

Paralelamente, está el escenario en el Congreso.

Así es, donde hay proyectos tanto para modificarla como para derogarla. Lo ideal sería que el TC se pronuncie antes que el Congreso, porque así va a establecer una línea clara de cómo deben ser las regulaciones.

Se ha dado a conocer un informe que da cuenta de que varias radios comunitarias han quebrado por la vigencia de la ley.

El problema es con las empresas pequeñas. A las grandes empresas, a las que se quería afectar, no les ha afectado en sí.

El presidente del Congreso se expresó a favor de hacer modificar la norma. ¿Saluda ese cambio?

Si hubiera habido voluntad, se habría empezado por no aprobar la norma que, al entrar en vigencia, generó efectos negativos irreversibles. Esta es una reacción tardía.

El director del Consejo de la Prensa decía que en el supuesto negado de que el TC no derogue la norma, acudirían a la Corte IDH. ¿Piensa lo mismo?

​Creo que es imposible que el TC no nos dé la razón y no declare inconstitucional la ley, pero, de no suceder eso, está el camino de la Corte IDH. El relator de la corte dijo que la ley viola derechos fundamentales.