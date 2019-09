Hoy Nuevo Perú, Unidos por la República, el Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y la Bancada Liberal se reunirán con el presidente Martín Vizcarra, previo al debate sobre el adelanto de elecciones para 2020.

¿Qué expectativas tiene para el encuentro con el presidente Vizcarra?

Conversaremos sobre el adelanto de elecciones. He escuchado que hay quienes dicen que será solo un café entre quienes estamos a favor de la iniciativa, pero no es así.

¿Qué temas tocarán?

Ante un escenario en el cual en el Congreso hay una mayoría que rechaza la propuesta del gobierno, tenemos que saber cuáles son las alternativas que maneja el Ejecutivo después de eso y cuál será la reacción dentro del marco constitucional si se planteara o no la cuestión de confianza.

¿Hay algún punto intermedio que usted vea que evite el adelanto de elecciones?

Es bien complicado hablar de un punto medio en el que no haya de por medio un intercambio de favores políticos y eso a mí no me gusta porque creo que las decisiones se tienen que fundamentar en función de las necesidades del país. Pensar en la bicameralidad o eliminación de la inmunidad como una posibilidad de negociación, no es correcto. El hecho de renovar el Congreso, de plantear una nueva clase política, debe pasar de por sí por una reforma también de la inmunidad y las dos cámaras.

¿Es necesario el retorno de la bicameralidad?

La bicameralidad es necesaria e importante porque estamos viendo cómo un Congreso con una sola cámara y con una mayoría absoluta puede tomar decisiones inclusive en contra de lo que quiere la ciudadanía.

Es difícil que se apruebe el adelanto de elecciones teniendo en cuenta que al parecer Fuerza Popular no respaldará el proyecto.

Es complicado, es un escenario donde ellos tienen la mayoría con sus aliados. Estamos en un escenario donde vemos quién gana por sus votos y no por la razón. No se entiende que hay una crisis política.

¿Se podría decir que están en manos del fujimorismo?

Lamentablemente las decisiones pasan por sus manos y las de sus aliados, y mientras no haya un adelanto de elecciones, el Congreso seguirá dirigido por ellos.

Pero, además, está dentro del marco constitucional negarse a aprobarlo.

Por supuesto. En este momento no está en discusión si la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional, porque no lo es, ni tampoco que el Congreso pueda decir que se archiva. Acá no es un tema jurídico, es netamente político y no lo están entendiendo así. Hay una clase política desprestigiada, con partidos que tienen líderes cuestionados, con expresidentes investigados y un Congreso con legisladores cuestionados por su conducta ética, por hacer lobbies. La gente no se siente representada.

¿Habrá tiempo para aprobar la propuesta?

Estamos con los plazos al límite. No sé si lleguemos para el referéndum, me temo que no, porque se está invitando a numerosas personas, varios expertos, más el debate que tendremos, eso implica varios días de escucha.

¿Qué le parece lo aprobado en Fiscalización, que tendría como fin amedrentar al presidente?

Refuerza la posición de que el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo no es de orden jurídico ni de interpretación constitucional, es netamente político. Lo que se está buscando son argumentos adicionales al propio ánimo de venganza para poder buscar una posibilidad de vacancia.

¿Es viable investigar un mensaje presidencial?

Es inaudito más aún cuando los propios ministros dijeron que aprobaron el mensaje antes. Igual en el caso de las encuestadoras, que parece que solamente es porque no les gusta el resultado. Están buscando la sinrazón, los chivos expiatorios, ya estamos llegando a extremos.