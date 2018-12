Patricia Donayre no descarta integrar la bancada liberal en los próximos días 

La congresista no agrupada Patricia Donayre no descartó unirse en las próximas semanas a la bancada liberal que, como se recuerda, fue inscrita la semana pasada luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , aceptase el registro de nuevas agrupaciones en el Parlamento acatando un fallo al respecto del Tribunal Constitucional.

La legisladora aseveró que tiene coincidencias ideológicas con los miembros de la bancada liberal y precisó que su ingreso depende "de conversaciones adicionales" en estos días.

"Todavía no he tomado una decisión [integrar una nueva bancada], creo que en estos días pensaré sobre eso. Creo que nos unen muchos lazos de afinidad con quienes ya he formado bancada, los integrantes de la bancada liberal", sostuvo en una entrevista para el diario 'Correo'.

Cabe destacar que este grupo parlamentario es conformado por Gino Costa, Vicente Zeballos, Alberto de Belaunde, Guido Lombardi (todos ellos renunciantes de Peruanos por el Kambio) y Francesco Petrozzi (otrora legislador de Fuerza Popular).

En otro momento, Patricia Donayre consideró positivo que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política pueda plantear una nueva propuesta de bicameralidad y aseveró que este grupo de trabajo "no debe de tener límites" en cuanto a las propuestas que envíen al Parlamento.

"Es un buen deseo de [Fernando] Tuesta el querer plantear una nueva propuesta de bicameralidad. Eso no podría hacerse hasta dentro de dos años, salvo que sea una propuesta diferente a la consultada a la población [en el último referéndum]. Si es distinta, sí podría verse nuevamente en el Congreso", señaló.

"El presidente Martín Vizcarra no ha puesto límites a los integrantes de la comisión, les ha encargado hacer el planteamiento de reformas y la bicameralidad no deja de ser una de ellas; y abocarse también a la eliminación del voto preferencial, la modificación de la inmunidad parlamentaria", indicó Donayre.