Patricia Chirinos renuncia al partido Avanza País, pero no a la bancada

Renuncia al partido, pero no a la bancada. La congresista Patricia Chirinos renunció a la agrupación política Avanza País, con la que ingresó al Parlamento, en julio de 2021, como legisladora representante del Callao.

Sin embargo, según pudo conocer este medio, ella continuará en la bancada Avanza País, y no piensa —por el momento— irse a otro grupo político en el Parlamento.

MIRA: Chirinos y La Noche de los lápices

"Hoy, anuncio mi renuncia al Partido Avanza País. Agradezco a quienes me acompañaron en este camino, pero las diferencias con la dirección actual me llevan a dar este paso. Mi compromiso con el Perú sigue firme, continuaré trabajando por una nación más justa y próspera", escribió en su cuenta de X.

Hoy, anuncio mi renuncia al Partido Avanza País. Agradezco a quienes me acompañaron en este camino, pero las diferencias con la dirección actual me llevan a dar este paso. Mi compromiso con el Perú sigue firme, continuaré trabajando por una nación más justa y próspera. 💪🇵🇪 pic.twitter.com/2z6sTEM94M — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 15, 2024

"A lo largo de los años, he trabajado con firmeza para promover los valores y principios que Avanza País representa, buscando siempre el bienestar de nuestro querido Perú. Sin embargo, en este momento me veo en la difícil posición de comunicar mi decisión de renunciar irrevocable y formalmente al partido. Esta decisión la he meditado profundamente y se ve motivada por una serie de eventos que me han llevado a esta determinasión", señala la congresista al inicio de su carta.

"los últimos tiempos, he sido testigo de una serie de nombramientos y decisiones —añade la legisladora—, a mi juicio, no representan los ideales ni los objetivos que inicialmente abrazamos al formar parte de esta colectividad. Las dissrepancias en tomo a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberiamos seguir como organización politica han creado una distancia insalvable entre mi visión y la de Ta actual dirigenc|a. Siento que ef camino que se está tomando ya no refleja los principios que motivaron mi Ingreso, y considero que lo más honesto es apartarme con la dignidad y la integridad que siempre he mantenido".

"Quiero recalcar que esta renuncia no implica, de ninguna manera, un alejamiento de mi compromiso con el Perú ni con el servicio público. Continuaré trabajando arduamente por el bienestar de nuestra nación desde cualquier espacio en el que pueda aportar de manera positiva. Mi convicción de servir al pueblo peruano sigue siendo inquebrantable, y mi pasión por trabajar por una nación más justa, democrática y próspera se mantiene intacta", es otra parte de la misiva de Patricia Chirinos.

MIRA: Universidad de Lima despide a docente que agredió a congresista Patricia Chirinos

"Finalmente, agradezco a cada uno de los militantes y ciudadanos que confiaron en mí durante estos años. Ha sido un privilegio representar sus voces y luchar por nuestros ideales comunes. Mi salida de Avanza Pais es un paso necesario para mantener mi coherencia y principios. Mi compromiso con el Perú no termina aquí. Seguiré trabajando, con renovada convicción, por una nación más justa, democrática y próspera", concluye el documento.

VIDEO RECOMENDADO