A través de su cuenta de Twitter, la bancada parlamentaria de Avanza País denunció que la congresista Patricia Chirinos, quien denunció al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por agresión verbal, es objeto de una serie de amenazas telefónicas contra su vida.

El bloque legislativo señaló que estas denuncias fueron realizadas a través del número telefónico 93395264.

(1/2) Alertamos que nuestra parlamentaria @PattyChirinosVe viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra @GuidoPuka por agresión verbal. Las llamadas fueron realizadas desde el Nro 933951264. — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 1, 2021

“Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la Policía a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas”, precisó.

Como se recuerda, la congresista Patricia Chirinos denunció el último martes, en una entrevista con RPP, que fue agredida verbalmente por el jefe del gabinete Guido Bellido, cuando aun no siendo este premier, se encontraban en pleno proceso de cuando esté aún no había asumido el cargo.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró Chirinos, quien es también tercera vicepresidenta del Legislativo.

Según dijo, este inaceptable episodio fue presenciado por sus colegas Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos) y José Jerí, vocero de Somos Perú. De todos ellos, solo este último se animó a corroborar la versión de la parlamentaria dejando sin piso a Bellido quien negó los hechos.

“El contexto era que estaban pidiendo oficinas. No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo (Bellido), pero fueron (comentarios) desatinados en ese momento. No recuerdo con exactitud. Lo tomé como una broma de mal gusto. Todos nos miramos en señal de sorpresa”, manifestó.

