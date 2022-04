La legisladora de Avanza País y segunda vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una denuncia contra el parlamentario de Perú Libre, Elías Varas, ante la Comisión de Ética, debido a que, según un programa dominical, su sobrino realizaría funciones de asesor sin estar contratado.

En su denuncia, Chirinos Venegas pide que su denuncia se declare fundada y se imponga una suspensión de 120 días de Legislatura por la supuesta falta ética.

“Elías Varas ha transgredido el artículo 4 del código de ética parlamentaria al contratar ad honorem a su sobrino. Su accionar amerita una drástica sanción y suspensión de hasta 120 días de legislatura. Por ello presento denuncia, ante la comisión de ética”, escribió en sus redes sociales.

Elías Varas ha transgredido el Art 4 inc. g del código de ética parlamentaria al contratar ad honorem a su sobrino. Su accionar amerita una drástica sanción y suspensión de hasta 120 días de legislatura. Por ello presento denuncia, ante la comisión de ética, contra el congresista pic.twitter.com/QhmL7Uc0Ne — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) April 20, 2022

La denuncia

Según reveló un reportaje del programa Cuarto Poder, Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Varas participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

La investigación detalló que, el último 1 de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos del encuentro entre al titular del sector, Diana Miloslavich y el congresista Elías Varas. Entre las imágenes se puede ver la presencia de Jefferson Varas, como si fuera un trabajador más del Parlamento.

En ese sentido, el registro de visitas detalló que el familiar del legislador ingresó a dicha reunión como si fuese parte de la comitiva oficial del Congreso.

Asimismo, un documento reveló que el parlamentario y su sobrino se registraron, el pasado 18 de enero, como miembros del Congreso en un encuentro en el que dialogaron con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Geiner Alvarado.

Elías Varas, al ser consultado sobre este tema, no tuvo la intención de desmentirlo y simplemente amenazó con denunciar a la periodista.

“No me haga reglaje. Esa no es la manera de investigar. Estoy cansado de esta prensa, hagan investigación (...) A mí no me interesa, transcriba, pues, porque yo le denuncio a usted y todo el programa mentiroso que tiene”, expresó.

