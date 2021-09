La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le pidió disculpas luego de conocer que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, la había agredido verbalmente.

El hecho, según contó la legisladora, aconteció el 12 de agosto cuando Castillo Terrones llegó al Parlamento Nacional para solicitar que la Comisión de Educación sea encabezada por Perú Libre.

“Le dije “el premier me ha faltado el respeto”, a lo que él (Pedro Castillo) me pidió disculpas. Le contesté “le disculpo a usted, pero no al primer ministro”, evocó Chirinos en entrevista con el dominical Día D.

La agresión verbal contra Patricia Chirinos ocurrió cuando, una vez instalado la nueva representación nacional, fue a pedir la oficina que usó su padre Enrique Chirinos Soto como senador. “Estaban tres sentados juntos. Guido Bellido, Jaime Quito (Perú Libre) y Enrique Wong (Podemos Perú)”, aseguró la congresista.

Para Chirinos es imposible que ningún parlamentario que se encontraba en ese mismo ambiente no pudo escuchar que Bellido dijera: “solo falta que te violen”.

“No. De ninguna manera. Estaba (Guido Bellido) máximo a un metro de ellos. Todos abrieron los ojos, pero (se quedaron) mudos”, lamentó.

“El presidente Pedro Castillo debe garantizar la defensa de los derechos de todas las mujeres. Él está apoyando a una persona misógina y si apoya a alguien así, no quisiera pensar que él también fuera (machista) y que piensa que es una especie de broma la lucha de las mujeres”, aseveró Chirinos.

Cabe indicar que la denuncia de agresión verbal contra el jefe del Gabinete Ministerial se investigará en la Comisión de Ética Parlamentaria.

