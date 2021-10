La legisladora del Callao por Avanza País revela detalles de su proceso para superar el ataque sufrido por parte del expremier Guido Bellido. Adelanta que el gabinete de Mirtha Vásquez no tendrá su voto de confianza.

Ha tenido una reunión con el líder de Avanza País Hernando de Soto esta semana. ¿Han conversado sobre el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez?

Hay mucho pan por rebanar. Debe ganarse la confianza para poder otorgársela. Mirtha Vásquez dio un discurso suavecito, de buenas maneras, alentando la reactivación económica, pero, por otro lado, el presidente Pedro Castillo daba un discurso a grito pelado hablando de la estatización del gas de Camisea, lanzándole una bomba al país. No hay una comunicación real entre el presidente y la premier. A las pocas horas se autocorrigió en Twitter, pero hace unos días él decía que no se puede gobernar vía Twitter. Parece que quiere ser el presidente twittero. Ahora Pedro Castillo va a necesitar traductores.

El presidente está cerca de cumplir sus 100 primeros días de gobierno. ¿Qué puede rescatar de este periodo?

El día del voto de investidura yo me quedé sin dar mi discurso por la suspensión debido al fallecimiento de nuestro colega. Yo iba a empezar así: “¿Qué ha hecho el presidente Castillo en estos 100 días de gobierno?”. Yo no veo ningún resultado. Sí ha habido muchos viajes al interior, pero no sabemos si son para una campaña política por la Asamblea Constituyente o si de verdad se está beneficiando a la población. Con el premier anterior –que ya no vale mencionar su nombre porque ha quedado ahora como un congresista empequeñecido– hubo mucha pérdida de tiempo. La población tiene expectativa con Mirtha Vásquez, pero no conocemos sus verdaderas intenciones.

Las bancadas le dijeron a la premier que debía sacar a los ministros cuestionados, pero no lo ha hecho. ¿Por qué cree que pasó esto?

Ella escuchó a todas las bancadas, pero parece que le entró por una oreja y le salió por la otra. Es eso o en verdad ella no tiene el control sobre su gabinete. Pusieron a una premier mujer para que nos hable bonito, pero esto no es un tema de género; no debemos dejar que engañen a la población.

Con lo que ha pasado esta semana, con las declaraciones del presidente sobre un posible cierre del Congreso, ¿cómo llega a la votación, por la confianza, el gabinete Vásquez?

El presidente parece que está hablando solo porque tiene boca. Aún no se ha dado cuenta del gran poder que tiene y que cualquier palabra que diga tiene repercusión en el bolsillo de todos los peruanos. Él dice una mala frase y sube el dólar, sube el pollo y los principales alimentos. Creo que lo estamos ayudando bastante a enmendar su gobierno. Hacemos críticas constructivas, no somos obstruccionistas y le decimos que cambie a esos ministros que le hacen daño. De igual manera, al señor Carhuapoma.

¿El presidente ejecutivo de Essalud?

Sí, nadie lo toca. Se comenta que es muy amigo del presidente y que es su compañero de copas, cosa que no me consta, y que por allí habría complicidad. Porque hasta ahora nadie se responde porqué no sale. De borracho fue violento contra su misma esposa y sus hijas, y fue denunciado. ¿Más pruebas que eso para retirarlo del cargo? Esa imagen le está haciendo daño al gobierno.

¿Quién le ha dicho que es su compañero de copas?

Hablan, la gente habla por allí, algunos periodistas también, pero no puedo dar fe de eso porque no lo he visto.

Yo tampoco puedo afirmar eso, congresista. Lo que sí sucedió es que la ministra de Trabajo, Betssy Chavez, se reunió con él para hablar sobre su futuro, pero hasta ahora no hay ninguna conclusión. ¿No sería la ministra Chavez la llamada a hacer algo con Carhuapoma?

Respeto mucho a Betssy Chavez. Hemos conversado cuando estaba en el Congreso. Le gusta dialogar y buscar el entendimiento entre posiciones diferentes, pero veo que no puede hacer nada en este tema. Igual, cuando hablé con la premier veía en su carita que me daba la razón; no me lo decía pero yo sentía que me daba la razón por mi sexto sentido femenino. Pero no hacen nada. Parece que Carhuapoma está protegido por Dios para quedarse en el gobierno.

El viernes el Poder Judicial le aceptó una apelación para que Guido Bellido no pueda acercarse a usted. ¿Cómo va ese proceso?

Hace dos semanas apelé al Poder Judicial porque solo me otorgaron dos medidas de protección, pero la que yo consideraba la más importante (alejamiento a más de 300 metros) no me la dieron. Salió la respuesta y nos darán una fecha de citación para ver ese tema.

¿Sabe si Guido Bellido fue a la terapia psicológica?

Para él era una terapia psicológica de manera obligatoria, pero no sabemos si ha ido. En mi caso me dieron una terapia opcional y sí he acudido; la otra semana tengo otra cita con la psicóloga porque yo sí soy una mujer que llega hasta el final. Esto no hay que dejarlo pasar, ni disculpar. Esto ya no lo hago por mí, sino por todas las mujeres del Perú.

¿Cómo puede hacer el Congreso para transmitirle tranquilidad a la población, para que estos ciudadanos confíen en el Poder Legislativo?

Justamente aprobamos en Cajamarca una ley de emergencia alimentaria de mi autoría. Paty Chirinos conoce cuáles son los verdaderos problemas de la gente necesitada. He trabajado para que esta ley se pueda aprobar. Al Ejecutivo solo le queda actuar. El Congreso le ha señalado la ruta al gobierno porque su prioridad debe ser la alimentación para los niños y los adultos mayores. El verdadero problema de la alimentación en el Perú es el presupuesto; desde hace más de 15 años se les da el mismo presupuesto a los comedores. Hace 15 años en el Perú el kilo de pollo costaba 3.80, hoy cuesta 10 soles. Los comedores, las ollas comunes y los vasos de leche solo le dan alimentación una vez al día a la gente. ¿Y en la noche qué comen, cuando lo mínimo lo que debe recibir una persona son tres raciones de comida diaria?

Le pregunto esto porque el presidente alienta a las portátiles que gritan: “Cierre el Congreso”. Los números dicen que aún son muchos los que no confían en el Legislativo y algunos medios de comunicación cercanos al gobierno afirman que ustedes quieren vacar a Castillo. ¿Eso es así?

Mi bancada nunca ha hablado de la vacancia, pero tampoco somos tontos y vamos a permitir amenazas de nadie. Los congresistas estamos para ayudarle a gobernar al presidente. El Congreso está ahora para corregir los exabruptos del presidente, para corregirlo. Cómo es posible que el ministro del Interior Vergüenzuela, perdón, Barranzuela, siga allí. Él nunca fue motivo de orgullo en su institución. ¿Qué policía va a respetar a ese ministro?

¿Vergüenzuela?

Así le hemos puesto su chapa.

Usted ha sido elegida por el Callao, una región con serias críticas por las gestiones con corrupción, una de ellas la del sentenciado Félix Moreno. ¿Cómo ve ahora al Callao? ¿Algo está cambiando, qué le espera?

Quisiera verlo con una luz de esperanza, pero al día de hoy, el Callao está peor que antes por el abandono de sus autoridades. Hay desagües y no se puede caminar, obras de pistas y veredas abandonadas por donde la gente no puede caminar. Esto ha desatado la ola de inseguridad, las madres lloran para exigir que encuentren a los asesinos de sus hijos.

Patricia Chirinos fue alcaldesa de La Perla (Callao).

¿Entonces el gobernador Dante Mandriotti no está haciendo su trabajo?

Nadie hace su trabajo allí. Las obras están abandonadas. Es por eso que estamos pidiendo al ministro del Interior y a la premier que declare el estado de emergencia en el Callao. La región lo necesita. En 2015 y 2016, cuando fui alcaldesa de La Perla, logré reducir el índice de inseguridad en un 70% gracias al estado de emergencia. Quiero pedirle al presidente Castillo que por favor se haga una por el Callao y que la Marina salga a patrullar las calles.

