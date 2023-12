La congresista Patricia Chirinos aseguró, en su cuenta X (ex Twitter), que su reciente salida del Perú rumbo a España se debe a que tenía programado un viaje a ese país para pasar las fiestas de fin de año, junto a sus hijos, y añadió que “dejen de inventar cuentos de fuga” porque no posee ningún impedimento de salida del país.

La legisladora de Avanza País, en la víspera, se recuerda, había publicado un video en sus redes sociales en el que alegaba que su domicilio iba a ser allanado, y que también ella iba a ser detenida. Ese mismo día, algunos medios publicaron que coincidentemente había viajado a España, justo cuando hacía esa denuncia.

“Así que dejen de inventarse cuentos de fuga, que yo no estoy investigada ni tengo ningún impedimento. Y no se preocupen, que cuando antes estaré de vuelta. ¡La lucha contra la mafia caviar no se detiene!”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a su viaje a España.

Como todos los años, tenía programado un viaje a España para pasar las fiestas. Esto es algo que siempre hago por motivos familiares y así pueden comprobarlo en mi registro migratorio. Así que dejen de inventarse cuentos de fuga, que yo no estoy investigada ni tengo ningún… pic.twitter.com/JWaBhjYEdG — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) December 18, 2023

Esto escribió la legisladora de Avanza País, desde España, en su cuenta de X (exTwitter).

“El viaje lo tenía programado hace tiempo —explicó en una entrevista en RPP—; se pueden fijar en mi récord migratorio, todos los años viajo a España, en Navidad, en la misma fecha a España, porque mi hija vive en España, ya desde hace algunos años; mis dos hijos me están esperando aquí; yo no tengo nada de qué huir, porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano, por el aeropuerto, por un viaje que ya tenía programado, y regresaré, como es normal, dentro de algunas semanas, para seguir dando batalla desde el Congreso a la mafia ‘caviar’, que le quiere robar la justicia a los peruanos”.

“Recibí esta información, de varias fuentes fidedignas dentro de la Fiscalía, la Policía y de Inteligencia, que el Equipo Especial estaría intentando allanar oficinas no solo de la que habla sino de varios congresistas; pero, también, detención preliminar, es correcta la información; es por eso que la publiqué; lo hice público mediante este comunicado; intentando que estas personas no quieran avanzar en estos actos ilegales, porque para detener a un congresista tiene que dar una orden un fiscal supremo o el fiscal de la Nación, y además tener un permiso del Congreso de la República”, señaló Chirinos, al ser consultada sobre su denuncia de que podría ser detenida por el Equipo Especial de la Fiscalía.

He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar.

La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú.

¿Qué buscan con… pic.twitter.com/heKcvLdDCA — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) December 18, 2023





Esto escribió Chirinos, en X, el domingo, antes de viajar a España.





