La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, apelará la decisión judicial que estableció medidas contra el expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido por haberla agredido verbalmente. Explicó que pedirá que entre las restricciones que debe cumplir Bellido se incluya la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de ella.

En diálogo con Canal N, la legisladora indicó que este pedido no fue acogido en un primer momento por la juez a cargo del caso. Al ser consultada sobre cómo podrían trabajar juntos en el Congreso, dado que ambos son legisladores, Chirinos dijo que Bellido debe participar de las sesiones de manera virtual.

“Me han dado medidas de protección personal, han mandado a Bellido a hacerse un tratamiento psiquiátrico obligatorio, pero lo que no me han dado son los 300 metros de alejamiento, de restricción de acercarse a mí y eso es lo que vamos a apelar”, refirió.

“Que no me hayan dado esta medida es una discriminación, cuando hay otras mujeres que piden esto y sí lo aprueban. Han hecho caso omiso a mi pedido, han hecho una discriminación por ser una mujer política, vamos a apelar”, agregó.

¿Qué ordenó la sala contra Guido Bellido?

Entre las medidas, destaca que Bellido deberá pasar de manera obligatoria por una terapia psicológica y no podrá cometer ningún acto que implique violencia contra la mujer.

“No puede cometer todo tipo de actos que impliquen violencia contra la mujer, en agravio de Patricia Chirinos la modalidad de maltrato psicológico tales como emitir comentarios fuera de contexto o inapropiados, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad psíquica y emocional ya sea en la esfera pública o privada, por el espacio que dure la investigación fiscal o el proceso penal que se le siga en su contra; bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial. “, se lee en la resolución de la jueza Virginia Isabel Arroyo.

La resolución también señala que Bellido debe abstenerse de actos de violencia, ofensas o amenazas verbales en contra de la agraviada sea esta de manera presencial o de medios tecnológicos incluido redes sociales.

El caso

Semanas atrás, la legisladora Patricia Chirinos reveló en RPP que durante una conversación con el presidente de la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva, Jaime Quito (Perú Libre) sobre la distribución de oficinas, fue agredida verbalmente por el exprimer ministro.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Tras la acusación de la parlamentaria, el titular de la PCM negó en todo momento haberla ofendido de esa manera.

