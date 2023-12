Jaime Villanueva fue el principal asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y hoy se convierte en colaborador eficaz para hundir a su exjefa. El exprocurador Yván Montoya analiza lo que se viene.

¿Qué implica para Benavides que su asesor se haya acogido a colaborador eficaz?

Se ha develado que la investigación de Marita Barreto era seria y que estaba acumulando evidencias. El paso siguiente, incluso con ella separada, ha dado frutos con un colaborador eficaz. Se evidencia la autentificación de estos chats y del testimonio del señor Villanueva que obedecía a la fiscal de la Nación. ¿A cambio de qué se hacía todo esto? Es la pregunta. ¿Qué ventajas se habrían ofrecido desde la Fiscalía de la Nación y qué se esperaría desde el Congreso de la República?}

Mientras tanto, ¿quién investiga a la fiscal de la Nación?

Creo que ella en estos momentos está muy preocupada. Creo que el colaborador no solo revela los chats, la iniciativa y la instrucción, pero viene todo lo que falta. Lo que vendría sería documentación de a qué congresista se pudo haber beneficiado, por qué se esperaba que se apuraran los procesos contra la JNJ que la investigaba. Lo que no se entiende es por qué un fiscal supremo no está investigando hasta ahora a la propia fiscal de la Nación, porque sería lo que corresponde por la investidura. Habría que preguntarse qué ha pasado allí, porque se siguen acumulando las evidencias. Marita Barreto no lo pudo hacer porque no es su competencia, eso lo tiene que hacer un fiscal supremo.

¿Qué delitos se pueden analizar en este caso?

Toda esta situación puede arrastrar a los otros dos asesores a acogerse a la colaboración eficaz, deben estar acumulando información. Un posible cohecho y tráfico de influencias. También se puede analizar encubrimiento personal y el delito contra la administración de la justicia.

