La fiscal de la Nación, Patricia Benavides , expresó hoy que sí ha elaborado sus tesis de maestría y doctorado, pero aclaró que no las hará públicas como quieren sus críticos.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no ser parte del circo de aquellos que solo buscan cinco minutos de fama”, declaró en su discurso por el 42 aniversario del Ministerio Público.

Noticia en desarrollo...

