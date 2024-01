Patricia Benavides: “Exijo a la JNJ respeto al debido proceso”

Mediante un video, la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides reapareció a casi un mes de cumplida su suspensión provisional por presuntamente ser cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

“Ha transcurrido más de un mes desde que me iniciaron el llamado procedimiento disciplinario inmediato y casi un mes de la abusiva suspensión de todos mis cargos, pero ciudadanos, háganse ustedes mismos la siguiente pregunta, hasta el momento, qué actos de investigación ha realizado la Junta Nacional de Justicia? Ni un solo testigo, solo documentos que quizás le estén entregando los fiscales a cargo de la señora Marita Barreto”, mencionó.

Benavides cuestionó así a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y pidió que pare la “persecución en su contra y la cacería política.

“¿Acaso se busca mi destitución con documentos obtenidos en secreto? Ese es el Estado de Derecho que dice defender la Junta Nacional de Justicia y algunos sectores que aplauden cuando se acribillan los derechos de Patricia Benavides. Desde aquí yo digo basta, basta de una persecución y cacería política. Jamás, en mis 28 años de carrera he pisoteado los derechos fundamentales de ninguna persona”.

De esa manera exigió que se le investigue para hacer uso de su derecho a defensa pues mencionó que no lo ha hecho hasta el momento; y reiteró que ha respetado la separación de poderes durante su mandato en el Ministerio Público.

“Exijo a la Junta Nacional de Justicia respeto al debido proceso y exijo que se me inicie las investigaciones que correspondan para hacer uso de mi derecho de defensa, lo que hasta el día de hoy no ha ocurrido. No me corro a ninguna investigación porque sé que la verdad saldrá a la luz y me he defendido con los instrumentos regulados en la Constitución. Más de un mes dentro de un procedimiento disciplinario denominado inmediato, express o sumario sin una sola prueba directa o indirecta en mi contra. Sino con conversaciones de corte político y dichos obtenidos en condiciones de encierro”, señaló.

