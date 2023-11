Para Yván Montoya, abogado penalista, hay un juego de poder que pone en peligro el Estado de derecho. Ello tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Nación.

¿Hay indicios suficientes contra la fiscal Benavides?

La fiscal de la Nación encabezaría una organización criminal y tenía tres operadores para lograr la designación del defensor del Pueblo, avasallar la JNJ y sancionar a Zoraida Ávalos. Se entiende que la finalidad era conservarse en el poder con una serie de actos cometidos en coordinación con el Congreso. Se parece mucho a la situación, sin ser igual, a la que ocurrió con Blanca Nélida Colán, que se puso a la disposición de una parte del aparato del Estado en desmedro a la labor del Ministerio Público. Es lo que yo diría una grave infracción a la Constitución que tiene que ver con no velar por la autonomía del Ministerio Público.

¿Cuáles son los riesgos que avizora?

El hecho de no poder controlar a la fiscal de la Nación, desde el momento que tomamos nota de la irregularidad de remover a una fiscal en el caso de su hermana por una imputación grave. No hay quién la controle. Se ha neutralizado la capacidad del control del Ministerio Público. No solo hay tráfico de influencias sino una búsqueda de impunidad.

¿Qué procede en este caso?

La idea es que la JNJ tome conciencia de la gravedad de los hechos. Todos tienen conflictos de intereses porque todo ha sido alterado. Son momentos lamentables, de juegos de poder, de intereses grupales.