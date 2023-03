La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le haya abierto una investigación preliminar. La titular del Ministerio Público aseguró que el proceso es “a todas luces ilegal”.

A través de un video, Benavides aseguró que entre los motivos para iniciar una investigación en su contra es por supuestas “comunicaciones telefónicas” de ella con implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“En un acto ilegal y arbitrario, la JNJ ha dispuesto abrir una investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como los cambios en el equipo especial de Cuellos Blancos (los cuales) obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona ”, señaló.

“La resolución de la JNJ es nula. Puesto como he dicho en más de una oportunidad, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado sino al contrario ha sido reforzado. En solo seis meses se ha cumplido con la escucha de la totalidad de los audios. En 6 meses se cumplió lo que no se hizo en 4 años ”, agregó.

Para la fiscal de la Nación, el proceso que le inició la JNJ es resultado de los “ataques” iniciados desde que asumió el cargo y su dedicación para investigar al entonces presidente Pedro Castillo y los actos de corrupción en su gobierno.

“Abrir una investigación, a todas luces ilegal, solo puede ser visto como un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que está decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos, el que los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios”, apuntó.

Recordó que la decisión de investigarla preliminarmente se suscita luego que el Ministerio Público haya pedido 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernante Pedro Castillo.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se dé en contexto donde se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación a los Derechos Humanos y corrupción”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)