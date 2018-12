Patricia Balbuena: “No estoy involucrada en actos de corrupción”

¿Crisis en el gabinete? La ex ministra de Cultura Patricia Balbuena renunció el pasado viernes, unas horas después de ofrecer esta entrevista para Perú21. Sabía que sería interpelada, pero aseguró estar absolutamente decidida a no dimitir y expuso sus razones.

El Apra había planteado su interpelación días atrás porque el Ministerio de Cultura contrató a la empresa Arqueo Andes, de propiedad del ex viceministro Luis Villacorta. A la moción se sumaron algunos congresistas fujimoristas, aprobándose su interpelación el jueves pasado. Balbuena contaba con el firme respaldo de la bancada oficialista. Probablemente no se llegaría a una censura, los votos eran dudosos y no se observaba ese ánimo.

Por eso, luego de conocerse la renuncia de Balbuena, el congresista oficialista Carlos Bruce fue muy crítico con el Ejecutivo advirtiendo que la renuncia “sienta un pésimo precedente. En todo ministerio, tarde o temprano, ocurre algo irregular. Pero si por actuar con energía, anular un contrato y despedir al funcionario significa que el ministro renuncie, pues que todos los ministros presenten sus cartas de renuncia”.

Otro congresista ‘pepekausa’, Juan Sheput, fue crítico con el gobierno. “No solo ha habido una decisión apresurada de parte del Ejecutivo [...] sino que innecesariamente le da poder al Apra y a un sector de Fuerza Popular, cuando no tengo la menor duda de que esto se podía haber superado”, señaló.

Finalmente, el premier, César Villanueva, respaldó públicamente a la ex ministra. ¿Qué hizo cambiar la suerte de Patricia Balbuena en pocas horas? Probablemente fue el propio presidente quien le exigió que renunciara. Villanueva así lo dejó entrever en declaraciones públicas y le sopló la pluma a Vizcarra: “La renuncia es a través del presidente”.

Este dijo escuetamente que “su paso al costado ayudará a que sea imparcial el análisis y castigar con todo el rigor a los responsables”. Al parecer, no confiaba en que con Balbuena en el cargo la objetividad se produjera. La cercanía del referéndum, la afectación a su imagen anticorrupción son variables que seguramente pesaron para el mandatario. Lo cierto es que Balbuena no pudo ‘pelear’ su interpelación, pese a que estaba decidida a hacerlo.

Son cinco los ministros renunciantes en los nueve meses de gobierno de Vizcarra. El ministro de Economía ‘plantó’ al CADE donde debía exponer sobre competitividad. Y hasta ayer se rumoreaba sobre la renuncia del titular de Trabajo. La disputa en el gabinete es encendida. El ministro de Economía quiere flexibilizar la contratación laboral, el de Trabajo se opone rotundamente. En medio está la competitividad, que cayó dramáticamente, y la Navidad donde el pavo es imprescindible. Pavos de varios tipos tendremos en estas fiestas.

Esta es la entrevista a la ex ministra de Cultura en la que respondió al pliego interpelatorio y comentó las destituciones realizadas. Balbuena se mostraba muy dispuesta a contestar la interpelación, luego de haber entregado toda la documentación del caso a la Comisión de Cultura del Parlamento.

¿Cómo se entera de que la empresa Arqueo Andes, de propiedad del ex viceministro Luis Villacorta, había ganado una licitación por cerca de S/400,000?

Me informan el 21 de noviembre que había ganado la buena pro…

Panorama afirma que fueron ellos…

Vale igual. Seguramente nos enteramos todos al mismo tiempo. Me entero porque la Dirección General de Patrimonio Arqueológico (DGPA) hace el pedido de adjudicación simplificada y nombra a un comité de selección. Es autónomo…

¿Quién los nombró?

La DGPA nombra a dos y el área de abastecimiento una. Yo no intervengo.

¿Villacorta nombra?

Formalmente no participa en el proceso, sino el director general de Patrimonio Arqueológico. Cinco empresas cumplían con lo requerido y una fue la ganadora, Arqueo SAC, por el menor precio. El 15 de noviembre, el comité le informa a la Oficina General de Administración (OGA) para que haga el contrato. Tiene cinco días. Cuando ya vencía el plazo y revisan los papeles de la empresa ganadora, piden información adicional a registros públicos y aparece el nombre del viceministro. En la noche me informan de esto. Hablo con el ex viceministro Villacorta sobre el tema, preguntándole qué sabe y me responde: no sé nada.

¿Le creyó?

Le pregunté varias veces y me dijo que no tenía conocimiento y que lo dejara averiguar. Al día siguiente, designé un equipo para que revisara todo al detalle. Me informaron que existía un impedimento legal y que se había vulnerado la norma. Le pedí la renuncia…

¿Por qué no lo destituyó, por formas?

No. La reacción fue pedirle que se retirara del ministerio para la investigación. Fue muy rápido todo, solo pasaron 12 horas, tenía que viajar a Arequipa y en horas recibí el informe también.

¿Villacorta abusó de su confianza?

Sí.

¿Quién se lo recomendó? También está en el pliego interpelatorio.

No fue ningún ministro, sino un especialista muy reconocido del ámbito arqueológico, me reservaré el nombre, y a quien le pedí ser viceministro. Su currículum era muy bueno, había sido la mano derecha de Jiménez Borja, trabajó en el INC, fue director del Museo Raimondi...

Pero usted le dijo que renunciara a Arqueo SAC…

En su CV aparecía su empresa, no es delito, pero sí que participe en procesos. Le expliqué que en la función pública se debe renunciar a su empresa. Me dijo que lo haría. Me alcanzó los documentos donde renunciaba a sus acciones y a la gerencia.

¿Se las transfiere a familiares o a un tercero?

Me parece que a un tercero que era su socio en la empresa. Se dice que su primo, pero, según él, no es familiar. La asesora del director de Patrimonio Arqueológico resulta ser la esposa del gerente de Arqueo SAC. Por eso la retiramos.

¿Cómo aparece el nombre de Villacorta en el documento de Registros Públicos y no salió antes?

Aparece como socio fundador. En los papeles que presenta la empresa, esto no figura, solo figura el gerente actual. La empresa debe presentar el RUC, quién es el gerente general y el poder que tiene.

¿Usted no sabía que Arqueo SAC era de Villacorta?

Siete meses después, no lo tenía presente. No lo elegí por empresario. La ley establece que no puede postular y debe transcurrir un año. Pero por el código de ética, sabes que hay un conflicto de intereses, tu presencia puede influir. Lo grave es que la empresa miente en su declaración jurada. Ahí te preguntan si tienes impedimento legal para contratar con el Estado. Dijo que no.

Villacorta dijo que no sabía que Arqueo SAC se presentaba. ¿Le cree?

Él ha reiterado que su socio no le informó ni su línea administrativa tampoco. Me resulta poco creíble que el viceministro ni nadie supiera ni advirtiera que la asesora de Patrimonio era la esposa del gerente de Arqueo SAC. ¿Ella no sabía de la empresa? Pero no hablé más con él. Un miembro del comité trabajaba en la Dirección Arqueológica y tenía que saber que Arqueo SAC estaba vinculada con el viceministro. Es un mundo muy pequeño, no hay muchas empresas.

¿Esas dos personas eran amigos de Villacorta?

Venían de la gestión anterior, pero he visto fotografías donde hay un tiempo de vínculo, sea por estudios o por la profesión. Por eso, la OCI las separó.

¿Y OSCE, que depende de Economía, cómo no notó esto?

El sistema no permite detectar, le basta la declaración jurada.

¿Y Contraloría qué hizo?

Hace control simultáneo en las obras de reconstrucción. En los procesos normales, la fiscalización es posterior.

¿Villacorta nombró gente?

No ha habido nuevas incorporaciones. Todos vienen de la gestión anterior, no quisimos hacer muchos cambios y conservamos a los equipos técnicos.

Seguimos con el pliego interpelatorio. ¿Sabía que Arqueo SAC ya había prestado servicios al Ministerio de Cultura para Nasca?

No.

¿Qué acciones tomó el ministerio frente a estos hechos?

Varias. Declaramos la nulidad de la buena pro, no se firmó contrato. La OCI entró y su informe es claro. Se van a revisar todos los procesos. Le hemos pedido al contralor que revise los procesos del próximo año, hasta los de 20 mil soles.

¿A cuántas personas ha separado?

A seis. Al viceministro, al director general y a la asesora de Patrimonio Arqueológico y a dos especialistas de la Dirección General del Patrimonio y a una persona de abastecimiento. Fueron parte del pedido del servicio, de la selección de las empresas y por haber seleccionado a la empresa. Y a la directora general de Recursos Humanos.

¿Tuvo conocimiento de la evaluación de los procesos de selección arqueológica?

No. La Dirección General de Patrimonio Arqueológico y los términos de referencia de este proceso los firma el viceministro. No pasan por mi despacho.

El comité de selección del ministerio estaba presidido por Glenda Escajadillo Gallegos. ¿Conocía que trabajó para la empresa Transhumantes, que también ganó licitación en su gestión?

No. Pero ese proceso ha sido declarado nulo. No la conozco, pero salió de esa empresa hace siete años, según la ley podía trabajar. Ahí lo que afecta es el código de ética.

¿Hay restos arqueológicos en la ruta del Rally?

Se monitorea incluso por sospechas. Se hizo en 2017; de lo que conozco es que no hubo afectación.

El pliego señala que Arqueo SAC ya venía trabajando en esto.

No tenemos elementos para comprobarlo. No pueden ingresar si no hay contrato.

¿Ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción?

Nos toca ir ante el procurador, él se encarga de informar a la Fiscalía cuando haya una tipificación penal.

La critican duramente por haber reaccionado solo ante el escándalo y que no haya un sistema para evitar…

Este es un sector grande y complejo. Cuando hemos encontrado problemas, hemos actuado. Se separó a jefes de unidades de Lambayeque, Marcahuamachuco, cambiamos a seis directores de oficinas desconcentradas e iniciado procedimientos administrativos disciplinarios contra muchos funcionarios.

¿Lo de Arqueo SAC era una red o una organización criminal?

Eso lo define el procurador Amado Enco.

El Apra dice que usted tiene responsabilidad política.

Mi responsabilidad política es haber identificado el problema antes de firmarse el contrato. No se devengó ni un sol al Estado. Hemos identificado a los directamente involucrados. Declaramos en reorganización la comisión de Patrimonio Arqueológico.

Pero el ministro es responsable de lo que ocurre en el sector…

Así es y asumo mi responsabilidad política. La expreso y la ejerzo, no renunciando, sino actuando y resolviendo los problemas.

Los apristas sostienen que el presidente tendría responsabilidad penal por la actuación del ex viceministro, así como se la imputan a Alan García…

Es un símil bastante extraño. La diferencia es que a su viceministro nunca se le detectó una irregularidad en el proceso, le pagaron coimas y se llevó dinero del erario público. Nunca se le destituyó, ni se le sancionó.

¿Qué tiene que ver la figura presidencial con esto?

La diferencia es que el presidente y la ministra sí hemos identificado el caso. No lo hemos cubierto ni tapado, seguimos investigando. Bajo esa figura, el presidente responde por los alcaldes. No digo que el ex presidente tenga que ver, el fiscal está indagando por un pago ilegal a su viceministro y él tiene impedimento de salida. Acá no hubo pago ilegal o coima. El erario público no se ha perjudicado. Lo más difícil de asumir la responsabilidad es quedarte y seguir enfrentando, ir al Congreso, continuar investigando. Lo otro es que yo puedo irme a mi casa…

¿Y por qué no renuncia?

Porque mi responsabilidad es enfrentar el problema. Lo estoy haciendo. Yo no permití el acto irregular. Designé y confié en una persona con calificaciones. ¿Cómo preverlo?

¿Dijo que el Apra quiere tapar lo del asilo con su interpelación?

El país va a un referéndum, estamos jalando el foco a esto cuando se puede resolver con la transparencia con que he expuesto todo. Yo no estoy involucrada en ningún acto de corrupción. Soy absolutamente honesta.

‘ME PIDIÓ QUE TOME LAS ACCIONES MÁS DRÁSTICAS'



¿Habló con el presidente? ¿Le pidió que renuncie?

Conversamos y no me lo pidió. Le he dado las precisiones, me pidió que tome las acciones más drásticas…

¿Pero la respaldó como sí lo hizo el premier…?

Hemos conversado, no dijo literalmente la palabra respaldo.

Se rumoreó que el congresista Francisco Petrozzi renunció a su bancada pues se le ofreció a cambio ser titular de Cultura.

Hemos trabajado en la Comisión de Cultura del Congreso. No estoy informada, todos tenemos derecho a tener expectativas. A mí me respaldó el premier César Villanueva.

DATOS



- Patricia Balbuena fue nombrada ministra de Cultura el 2 de abril pasado y renunció el 30 de noviembre.



- Cuenta con 20 años de experiencia profesional. Antes fue directora general de Ciudadanía Intercultural.



- Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es magíster en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo.



- Tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.