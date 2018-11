La ministra de Cultura, Patricia Balbuena , aseguró sentirse indignada ante las irregularidades que se detectaron en la entrega de la buena pro de un servicio a una empresa vinculada al ex viceministro de su sector, Luis Villacorta Ostolaza.

"Reconozco que, lo que hubo, fue un abuso de confianza. Me siento absolutamente indignada porque el trabajo de unas 2.000 personas en el Ministerio de Cultura es inmenso para poner la cultura en el eje de desarrollo del país y se ven opacados por este tipo de situaciones", señaló en declaraciones a ATV.

Patricia Balbuena señaló que su relación con el ex viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales Luis Villacorta empezó cuando recibió la recomendación de especialistas en el sector para que sea considerado para el puesto.

"No tengo ningún vínculo pasado ni ningún tipo de conexión con el ex viceministro. Mi vínculo es laboral y es lamentable el abuso de confianza que hubo porque, lo que yo hice, fue tratar de encontrar el perfil adecuado en base a las referencias técnicas que se dieron", manifestó la ministra de Cultura.

Patricia Balbuena descartó que vaya a renunciar al puesto debido a estas irregularidades y recordó que su cargo está siempre a disposición del presidente Martín Vizcarra y que, cuando este considere que no debe permanecer en Cultura, se irá sin ninguna objeción.

"Mi responsabilidad política es resolver problemas, asumirlos, enfrentarlos y estamos resolviendo. Esa es la diferencia con otros gobiernos [...] Nosotros detectamos, sancionamos e investigamos hasta que no quede ningún responsable involucrado en esta adjudicación", señaló.

En ese sentido, respondió a los congresistas de diversas bancadas, incluyendo a miembros de la Célula Parlamentaria Aprista, quienes exigen su renuncia y buscan su interpelación ante el pleno del Parlamento. Sobre ellos, Balbuena dijo que están buscando "cubrir otras situaciones" como el pedido de asilo de Alan García.

"Están queriendo comparar esto y me parece incomparable lo que pasa ahora con la situación y la relación que tuvo el ex viceministro (de Comunicaciones) Jorge Cuba a quien nunca se destituyó, nunca se sancionó y sobre quien nadie sabía nada [...] Nosotros no tenemos esa misma situación, tenemos una posición muy clara y el presidente (Martín Vizcarra) es muy enfático y duro en esto", comentó.

- Detección de la irregularidad -

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, detalló que recién fue informada de la buena pro que se le había otorgado a la empresa fundada por Luis Villacorta Ostolaza la mañana del miércoles 21 de noviembre. El personal que verificó la documentación entregada detectó que había irregularidades en el proceso.

"(La empresa) entregó unos documentos en el proceso de adjudicación a través de Seace. En esos documentos hay una declaración jurada y lleva la firma de un gerente general, que es el actual, y no aparece el nombre del socio fundador ni del gerente general anterior (Luis Villacorta)", detalló.

Ante estos datos, Patricia Balbuena recuerda que citó al entonces viceministro y este le aseguró que no tenía conocimiento del proceso.

"(Luis Villacorta) me dice que no sabe nada, que no tenía ningún conocimiento del proceso. En ese momento le digo que voy a revisar todo el expediente y al día siguiente, a las 10 a.m., se me alcanza el informe [...] Ahí se me dice que hay una vulneración flagrante, que vulnera el código de ética. En ese momento inicio el proceso de nulidad de esa buena pro para no tener que firmar el contrato y le pido al renuncia de manera inmediata", comentó.