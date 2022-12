¡El colmo! El congresista de Bloque Magisterial, Pasión Dávila, visitó esta mañana al golpista Pedro Castillo a la Diroes, en Ate, y a su salida se pronunció sobre el puñete que le propinó a Juan Burgos por la espalda el 11 de diciembre y es que para él su golpe no fue una agresión.

Y aunque parezca una broma de muy mal gusto, el congresista que representa a Pasco sigue entercado en que el puñete que le dio a su colega no fue “porque se le ocurrió”, sino porque se sentía frustrado de que no le hicieran caso a su bancada, que pedía ese día suspender el Pleno.

“Nosotros no lo hemos hecho porque a uno se le ocurrió, nosotros pedíamos ese día que se suspenda el pleno justamente para evitar toda estas muertes, pero no hicieron caso”, respondió Dávila a Canal N.

“Fue un golpe, no he ido a agredirle”

El parlamentario Juan Burgos y víctima del golpe solicitó a la Comisión de Ética del Congreso suspender por 120 días a Pasión Dávila, quien dijo que asumirá la decisión del grupo de trabajo.

“Nos indignó y fue un golpe, un golpe y nada más, yo no he ido a agredirle. Un golpe, eso es todo, y después yo no quise y ahí acabó y si por eso se tiene que ir a la Comisión de Ética está bien, lo asumiré yo no voy a negarme, lo asumo porque fue un momento muy difícil. Si eso hubiera parado ese día [el Pleno] no hubiésemos encontrado cerca de 30 muertos hoy”, añadió.

Pasión Dávila dice que solo fue un golpe, nada más y que él no fue a agredirle!? 😂😂😂

Amigo, con todo cariño golpe = agresión!

Hay gente que votó por este impresentable! pic.twitter.com/6eTBMLemH6 — Pajita (@MeDicenPajita) December 20, 2022

Pero, nada justifica la violencia, ¿no?

Sin querer dar su brazo a torcer, Pasión Dávila insistió en que fue “una acción de impotencia”. “Pero nada justifica la violencia”, le replica el reportero Eder Hernández.

“Fue un golpe, fue un golpe. Mas no no he ido agredirlo o buscarlo en un ring de box. Yo fui para deshacerme de esa impotencia que ya no soportaba porque él nos acusaba de terrorismo de ser de Movadef”, señaló indignado.

No es la primera vez que altos funcionarios cometan tremendas incoherencia intentando justificar lo injustificable. Así tenemos las memorables frases de “no es plagio, es copia” de César Acuña o el “no se cayó, se desplomó” que dijo el entonces gerente de infraestructura vial de Emape, Jose Luis Justiniano, cuando se derrumbó el puente solidaridad.

