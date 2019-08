Los partidos y sus prioridades: la promesa de los jóvenes [ANÁLISIS]

La crisis política se agudiza conforme pasan los días. Los audios protagonizados por el presidente Martín Vizcarra sobre la suspensión de Tía María, el copamiento del ala conservadora y confrontacional del fujimorismo en comisiones claves en el Congreso y la renuncia de tres importantes miembros de la bancada “oficialista” ahondan la incertidumbre.

Aún así, la posibilidad del adelanto de elecciones generales está latente y, por lo tanto, la temporada electoral parece inminente. ¿Qué tan preparados están los partidos para enfrentar en corto plazo una elección nacional, teniendo en cuenta que no habrá reelección parlamentaria? ¿Han realizado trabajo de bases y actividades partidarias en pro de la tan mentada institucionalidad? 50+1 rastreó las actividades reportadas por las fuentes oficiales de cada partido para conocer en qué ocupan su tiempo lejos del Parlamento.

FORMANDO EL FUTURO



La recolección de la información abarca lo que va del presente año hasta el 7 de agosto y se realizó a través de las páginas oficiales en Facebook de los partidos Frente Amplio, Nuevo Perú (sin inscripción), Acción Popular, Fuerza Popular, Partido Morado y Alianza para el Progreso. Cabe resaltar que el Partido Aprista Peruano resulta ser un caso especial porque, además de una página oficial, posee otras en diferentes regiones del país y el reporte de sus actividades no está centralizado como el resto, por lo que no es parte de este análisis. En el caso de Peruanos por el Kambio, no identificamos una fuente oficial.

Según los eventos registrados, el partido más activo es Nuevo Perú, con 59 actividades; seguido por el otro partido de izquierda, Frente Amplio. Sin embargo, en el caso de Nuevo Perú, el 52.5% de sus esfuerzos han estado dedicados a eventos partidarios, es decir, a foros, conversatorios, celebraciones internas, etc., y en segundo lugar (30.5%) a movilizaciones.

Por su parte, el Frente Amplio dedica un buen porcentaje de eventos a actividades internas del partido (34.75%), también ha priorizado la capacitación de jóvenes dirigentes (30.6%).

En este último punto, el liderazgo lo lleva Fuerza Popular. Sus esfuerzos (63% de actividades reportadas) están dedicados a la formación de jóvenes dentro de la organización. Los extremos ideológicos se asemejan en cuanto a trabajo con jóvenes, pero el Frente Amplio es el único partido de esta relación que no cuenta con un subgrupo de jóvenes líderes. Los partidos que tienen más actualizado el subgrupo de jóvenes y que promueven más actividades con ellos son Fuerza Popular y el Partido Morado. Por su parte, Alianza para el Progreso no registra actividad con jóvenes desde 2017. En general, el partido presidido por César Acuña no registra una gran cantidad de eventos partidarios o reuniones. Según su página de Facebook, tan solo 11 actividades ha realizado desde inicios de año pero su hashtag #RumboAl2021 en cada publicación nos habla de un objetivo natural.

Finalmente, en Fuerza Popular parece sintomático que no se registre ninguna actividad relacionada a reuniones de la plana dirigencial, detalle importante en la vida partidaria e institucional de la aún primera fuerza política del país. Son los dirigentes del recién inscrito Partido Morado quienes realizan más encuentros de este tipo en relación a las otras organizaciones (27.8%) , probablemente por su reciente ingreso al grupo de partidos aptos para participar en las elecciones.

Queda por ver si en una eventual y prematura campaña, el trabajo partidario se traduce en la movilización de bases a nivel nacional o si la discusión por una reforma política que fortalezca a las organizaciones se queda en simple retórica.

SABÍA QUE



- Los extremos ideológicos, Fuerza Popular y Frente Amplio, se asemejan en cuanto a capacitación a jóvenes.