Partido Nacionalista pide que Sobenes sea incluido en caso 'club de la construcción'

A través de un comunicado, el Partido Nacionalista indicó que solicitarán que el empresario Eduardo Sobenes sea comprendido como testigo en el proceso de investigación por el denominado ‘club de la construcción’.

“Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan por hacer afirmaciones carentes de sustento o prueba que lo acredite, solicitaremos que el señor Eduardo Sobenes sea comprendido como testigo en el proceso que se sigue con la finalidad de someterlo al interrogatorio correspondiente y poder así demostrar ante las autoridades judiciales la falsedad de sus afirmaciones”, sostiene la agrupación.

El último domingo, Eduardo Sobenes afirmó que el ex presidente Ollanta Humala dio US$200 mil de capital a la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A., de la cual él era accionista junto a José Paredes, hermano del ex ministro Carlos Paredes.

Dos colaboradores eficaces de la fiscalía han señalado a José Paredes como la persona que recibió sobornos por US$17 millones del ‘club de la construcción’ en el gobierno nacionalista, cuando su hermano Carlos Paredes era ministro de Transportes y Comunicaciones.

Según indicó el Partido Nacionalista, Sobenes “ha repetido irresponsablemente y sin prueba alguna” lo indicado por un aspirante a colaborador eficaz en el 2015 sobre la presunta entrega de capital.



Asimismo, indicaron que durante la gestión de Ollanta Humala, la empresa de José Paredes y Eduardo Sobenes “no obtuvo ningún favor ni preferencias en sus permanentes intentos de contratar con el Estado”.

“La empresa del señor José Paredes no solo no obtuvo ninguna preferencia ni apoyo económico, sino que además se le aplicó con severidad la Ley de Contrataciones, llegando a inhabilitarla de manera definitiva de contratar con el Estado desde el año 2012”, manifestaron.

La agrupación política aseguró que el contrato de asesoría realizada por Nadine Heredia a la compañía Apoyo Total S.A., de propiedad de Eduardo Sobenes “fue real” y reconocido por el mismo empresario en el 2010.

“El contrato de asesoría con la señora Nadine Heredia fue real y el mismo Eduardo Sobenes lo reconoció en el año 2010 cuando manifestó que la asesoría se realizó conforme a ley”, precisaron.

El empresario dijo, en un reportaje difundido este domingo, que los contratos fueron simulados y que accedió a esto por sentirse comprometido con el ex mandatario.

“En el 2008 va a mi oficina José Paredes y me dice que le ha llamado ‘El Paquete’ [como le dicen a Humala en su promoción del Ejército] y que quiere que le haga un favor, quiere hacer un contrato a Nadine para justificar unos ingresos para tramitar un crédito hipotecario […] Me sentí comprometido a retribuir el favor que alguna vez [el ex presidente] me hizo”, señaló.

“La dinámica fue un contrato simulado. Ellos depositaban la plata y nosotros pagábamos la factura descontando los impuestos de ley, nunca tuve un beneficio por esto”, agregó.