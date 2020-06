Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, aseguró que está “dispuesto” a conversar con el gobierno del presidente Martín Vizcarra en caso se le solicite participar en un cargo público.

“Yo estoy dispuesto a hacer lo mejor para mi país […] Me acercaría para conversar, para escuchar y para apoyarlos en todo lo que sea necesario, estamos hablando de nuestro país, de nuestra gente que está sufriendo y que todos debemos hacer algo”, enfatizó.

CONGRESO EXHIBICIONISTA

Guzmán consideró este lunes que el Congreso de la República actúa de forma “exhibicionista” y se encuentra “confundido”, tras ser consultado por la presentación de cuestionados proyectos de ley.

“El anterior era un Congreso obstruccionista y algunos dicen que este es populista. Estoy en desacuerdo, creo que el Congreso actual está canalizando demandas completamente legítimas de gente que ha sido olvidada hace 30 años, el problema del Congreso actual no son las demandas que canaliza sino que no sabe cómo hacerlo, está confundido y no tiene opciones de políticas públicas para hacerlo, yo diría que este Congreso más es exhibicionista”, afirmó en el programa 2020.

“Tiene una iniciativa y trata de ganarse los aplausos de la población sin importar si la iniciativa es seria, responsable o tiene sustento técnico”, agregó.

Además, Guzmán señaló que a este Legislativo “le falta conocimiento y la capacidad de ver alternativas” de solución a los problemas, por lo que “opta por lo más fácil”.

“Lo más fácil es aprobar proyectos de ley que no pasen por comisiones, lo más fácil es exonerarlos, sin ningún tipo de análisis económico y social y pasarlos directamente a votación. Eso es irresponsable y es lo que está haciendo permanentemente el Congreso”, aseveró.

En esa línea, el presidente del Partido Morado resaltó la necesidad de que los proyectos de ley “no se salten las normas ni comisiones” y pasen los procesos completos en el Parlamento.

