El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió declarar infundada la apelación del Partido Morado, por lo que el candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, Guillermo Flores, queda excluido de manera definitiva.

“Lamentablemente, el JNE ha resuelto declarar infundada nuestra apelación, vulnerando una norma expresa como lo es el artículo que nos faculta como organización política a realizar reemplazo de candidatos”, se lee en el pronunciamiento del Partido Morado difundido este martes.

“Con esta decisión los limeños hemos perdido la posibilidad de elegir a una persona honesta, competente, joven y que representa todo lo contrario a lo que es nuestra clase política”, agrega el escrito.

En sus redes sociales Flores Borda lamentó la decisión y compartió la publicación del personero legal del partido, Jarek Tello, en el que se da cuenta de la decisión y se anuncia la realización de una conferencia de prensa.

“A mis amigos que escriben por interno: disculpen que no les atienda ahora. Estoy muy triste, porque las demandas de mis amigos de Remar y en situación de calle seguirán desatendidas. Un día la política será un medio para transformar la solidaridad en obras. Espero ver ese día”, escribió.

“Hoy es difícil creer, pero yo ya he visto la cima de la montaña. Quizás no llegue ahí con ustedes, pero confío en que el día en que los pobres sean la prioridad de los políticos y los vecinos llegará. Yo ya he visto la venida de la Gloria del Señor”, añadió.

A mis amigos que escriben por interno: disculpen que no les atienda ahora.



Estoy muy triste, porque las demandas de mis amigos de Remar y en situación de calle seguirán desatendidas.



Un día la política será un medio para transformar la solidaridad en obras. Espero ver ese día. https://t.co/k4GvzJftTR — Guillermo Flores Borda (@GFlores83) July 12, 2022

“En las próximas horas convocaremos a una conferencia de prensa, estamos evaluando las acciones legales y políticas pertinentes”, se lee en el documento del partido.