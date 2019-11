Los ciudadanos esperan que la listas al Congreso para las elecciones de 2020 se conformen de acuerdo al mérito y la capacidad de los candidatos, y no en función a lo que cada persona pueda pagar para tener mejor posición en la nómina electoral. Todo indica que el partido Democracia Directa ha entendido las cosas al revés.

Militantes indignados del partido fundado sobre la base de la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú entregaron a Perú21 un audio de 8 minutos y 37 segundos. En la comunicación se escucha a Andrés Alcántara, el presidente de Democracia Directa y, a José Cortez, el secretario regional del partido en Lambayeque.

“Cuando han venido los candidatos de Chiclayo se han comprometido en cumplir los requisitos. El número 1 no ha cumplido... ha hecho un depósito de 500 y no ha querido depositar el resto”, dice Alcántara en la comunicación. “En ningún momento ningún candidato ha dicho que no va a cumplir... Todos van a cumplir con pagarle”, responde Cortez.

La llamada que José Cortez hace a Andrés Alcántara, la primera semana de este mes, fue para pedir explicaciones sobre la situación del entonces candidato Antonio Ventura.

Ventura era el candidato con el número 1 en la región Lambayeque. Se había presentado a la prensa con el logo de la casita y el número en el pecho.

Pero, y pese a que su posición había sido ratificada en unas elecciones internas el 30 de octubre, vía WhatsApp el 4 de noviembre se distribuyó una lista en donde Ventura ya no era el 1, sino el 2.

“El número 2 ha cumplido. El que cumple tiene que encabezar. ¿Cómo vas a poner a una persona que no quiere cumplir”, señala Alcántara en el audio. Pero su interlocutor cuestiona: “En ningún momento ningún candidato ha dicho que no va a cumplir. Todos van a cumplir con pagar”.

Según Luis Luzurriaga, fundador de Democracia Directa, en octubre el consejo directivo del partido le pidió a los aspirantes S/2,000 para asegurar su candidatura. Ventura, por lo que se desprende del audio, solo pagó los primeros S/500.

“El que depositó una parte ya va segundo. El que ha depositado completo va primero. El otro que no ha depositado nada se le suspende hasta que se ponga a derecho”, explica Alcántara en el audio.

Este diario se comunicó con José Cortez y anunció que en las próximas horas presentará su carta de renuncia al partido.

LA POlÍTICA COMO NEGOCIO

Perú21 consultó con tres especialistas sobre el contenido del audio. Para Milagros Campos, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, este caso es importante “para destacar la propuesta de democracia interna con elecciones abiertas para evitar arreglos que no transmiten la voluntad del propio partido”.

Para Fernando Tuesta, quien presidió la comisión, este audio refleja una costumbre extendida: los partidos cobran. “Aparecen los casi dueños de los partidos, algo así como alterando los puestos según el buen postor. Esto es parte de lo que hemos denominado la mercantilización de la política”, señaló.

José Naupari, especialista en derecho electoral, dijo que no se puede comprar un número, “el número lo asignan los delegados, afiliados o los ciudadanos. El orden lo designan los afiliados, no el presidente del partido ni el pago”.

Para esta elección, no todas las reformas políticas aprobadas aplican, recién se harán efectivas en 2021.

TENGA EN CUENTA

- Alcántara reconoció el audio. “Nosotros nos autofinanciamos. La campaña se hace de acuerdo a las colaboraciones que se establecen en el reglamento”, dijo.

- “El reglamento estableció que la carpeta de postulación vale S/100. Los militantes dan S/1,000 y los invitados S/2,000”, indicó Alcántara.