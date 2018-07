Partido Aprista cuestiona a miembros de la Comisión de Reforma Judicial

A través de un comunicado difundido por el ex presidente Alan García , el Partido Aprista Peruano cuestionó la participación de algunos miembros de la Comisión de Reforma Judicial, grupo de trabajo impulsado por el Gobierno para plantear cambios en el sistema de justicia.

Comunicado del Partido Aprista Peruano. pic.twitter.com/yg24Vm2gMU — Alan García (@AlanGarciaPeru) 14 de julio de 2018

"Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de constituir una comisión de llamados 'notables' para plantear una reforma de la administración de justicia, expresamos nuestra preocupación que esté integrado por un ex ministro y embajador de Ollanta Humala ", señala el documento.

A pesar de no dar el nombre concreto, solo Walter Albán, integrante de la referida comisión, fue ministro del gobierno nacionalista como titular del Ministerio de Interior .

Además, el Apra indicó que también se debe descartar a los integrantes que "pudieran haber tenido vínculos con la influencia montesinista" .

Precisamente, la participación de Hugo Sivina en la comisión también fue cuestionada tras difundirse una foto de él junto al oscuro ex asesor gubernamental Vladimiro Montesinos . No obstante, el premier César Villanueva aseguró a Perú21 que no tiene "ni una pizca de duda de la integridad moral y ética del doctor Sivina".

Recordemos que Sivina, en su gestión como presidente del Poder Judicial (2003-2004), inició el juzgamiento contra Montesinos por delitos de corrupción que lo mantienen en prisión.

Por otro lado, el partido de la estrella respaldó las acusaciones constitucionales contra los consejeros y jueces implicados en negociaciones y tráfico de influencias que se evidenció, tras la difusión de una serie de audios. También anunciaron que la próxima semana presentarán sus propuestas para la reforma judicial .