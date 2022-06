El paro de transportistas anunciado para el 27 de junio se prolongará de manera indefinida hasta que el gobierno atienda las demandas de los distintos gremios y organizaciones del sector, indicó a Perú21.TV Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT).

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, apuntó.

La medida de fuerza produciría desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en Lima y otras ciudades.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió Marchese.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

Bruno Aberasturi, titular de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), confirmó que su gremio se plegará a la UNT en esta convocatoria. Por su parte, la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus tomará una decisión luego de la reunión que sostendrán hoy los gremios de transporte con el MTC.

PARO NO SE REPROGRAMA

Los dirigentes nacionales de los gremios de transporte negaron que el paro se vaya a reprogramar para el 18 de julio, tal como había manifestado ayer en Arequipa el dirigente regional de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), Javier Corrales.

El hecho fue saludado por el titular del MTC, Juan Barranzuela, durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado. Para Martín Ojeda, vocero del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, “esto demuestra un total desconocimiento de las personas que lo vienen asesorando”.

Desde Junín, Walter Solano, representante regional de la UNT, ratificó que el paro del 27 de junio no se suspenderá.

TENGA EN CUENTA

Agricultores también realizarán un paro el 27 y 28 de junio por el alza de precios de los fertilizantes.

Las protestas de abril a nivel nacional fueron lideradas por transportistas y agricultores y dejaron un saldo de ocho muertos y decenas de detenidos.

