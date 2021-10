A raíz del paro de cocaleros que se desató el último sábado en varios puntos de la carretera Interoceánica para exigir la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en la provincia puneña de Carabaya, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, acordó instalar una mesa de trabajo multisectorial el próximo 28 de octubre en Juliaca para abordar la problemática con las organizaciones cocaleras de Puno.

Sin embargo, en el encuentro realizado ayer, no estuvieron presentes los dirigentes en paro, sino el socio del congresista Guillermo Bermejo (PL), Julián Pérez, alias ‘Cheldo’, quien es uno de los principales opositores a los operativos de erradicación de la hoja de coca en el Vraem y azuzador de turbas cuando las autoridades quieren hacerle frente al flagelo de los sembríos ilegales. También estuvieron el ministro de Agricultura, Víctor Maita; el procesado Guillermo Bermejo, y algunos agricultores de Puno.

En un inicio, el anuncio de PCM no hizo eco en los cocaleros que bloqueaban las vías en Puno, pues señalaron que ‘Cheldo’ “no los representaba”. Recién por la noche informaron que darían una tregua hasta el 28 de octubre, y levantarían el paro que afectó a Madre de Dios, por el bloqueo de la vía que conecta la región con el Cusco. Además, exigirán la presencia de Vásquez en la mesa de diálogo.

Un día antes, se llevó a cabo otra reunión entre el ministro del Interior, Luis Barranzuela; el vicegobernador regional de Madre de Dios, Jefferson Gonzáles; el congresista Eduardo Salhuana; el gobernador de Puno, Agustín Luque; legisladores y alcaldes de Puno.

Falta un mensaje claro

El exministro del Interior Rubén Vargas precisó que la premier se reunió con dirigentes que eran “amigos” de Bermejo, y no con los que acataron el paro. “Me refiero a Julián Pérez, que es uno de los promotores de la no erradicación en el Vraem y la legalización de cultivos de hoja de coca. Ese diálogo no es significativo para el levantamiento del paro porque ninguno de los dirigentes en huelga ha estado ahí”, explicó a Perú21.

El exjefe de Devida criticó que el gobierno no tome medidas drásticas sobre el cultivo de hoja de coca en zonas protegidas, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene de Puno. “¿El Minam tiene algo que decir al respecto? Dentro del parque hay pistas de aterrizaje, dicho por los propios responsables de proteger el área. Es urgente que el presidente Castillo nos diga con claridad si va a enfrentar o no el narcotráfico”, aseveró.

En tanto, fuentes de este diario indicaron que desde el Mininter se vendría trabajando en un proyecto de ley contrario a la erradicación que se presentará en los próximos días en el Congreso a través de un legislador de Perú Libre.

TENGA EN CUENTA

El Gobierno de Madre de Dios indicó que los representantes del departamento no firmaron el acta en reunión del último jueves porque no se priorizó la liberación de la vía Interoceánica.

Rubén Vargas indicó que plantear mesa de diálogo sobre la erradicación no es viable. "El Estado tiene un deber; si quiere cambiarlo, tendría que presentar una ley al Congreso", dijo.

Según información de Devida, el 90% de la producción de hoja de coca termina en el mercado ilegal de la cocaína.

, el 90% de la producción de hoja de coca termina en el mercado ilegal de la cocaína. “Bermejo y el ministro Barranzuela son los responsables de este desorden por la hoja de coca”, señaló el exministro Rubén Vargas.

