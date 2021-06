Cuando desde diversos sectores, semanas atrás, surgieron voces cuestionando la pretensión de un sector del Congreso de partir en dos la legislatura con el propósito de aprobar importantes reformas constitucionales, en tiempo récord y sin la debida reflexión, pocos deben haber pensado que, más temprano que tarde, el tiempo les daría la razón.

Hoy domingo 13 empieza oficialmente la cuarta legislatura y no figura en su agenda ninguno de los dos dictámenes que motivaron su implementación: el que modifica el mecanismo de la cuestión de confianza y el que restituye la bicameralidad.

Para el constitucionalista Luciano López, si bien esas reformas “quedarían fuera de juego”, la irregularidad subsiste. Primero porque la resolución que partió en dos la legislatura fue exonerada de segunda votación y ya el Tribunal Constitucional (TC), en sentencia previa, ha señalado que eso invalida la norma y, segundo, porque está establecido que son dos legislaturas por año y no tres. Con esa consideración, López advirtió a Perú21 que esta irregularidad “contamina” cualquier disposición que se apruebe de aquí hasta el 16 de julio.

En opinión de Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), el objetivo del Congreso de sacar adelante algunas reformas a la Carta Magna del 93, incluso “usurpando de alguna manera la legitimidad del próximo Parlamento”, no va a dar sus frutos. No obstante, alertó sobre el riesgo de que en esta cuarta legislatura los congresistas sigan aprobando leyes ordinarias “quizás con buena fe, pero también con mucho de populismo”. “Posiblemente tengamos que soportar normas inútiles o infecundas o algunas que van a ocasionar mayor daño”, señaló.

Un botón de lo que se puede venir en este último período es lo ocurrido en los tres últimos días de sesiones donde no uno, sino varios de los proyectos aprobados no son sino saludos a la bandera o disposiciones que no tendrán ningún efecto como aquellas que crean distritos a sabiendas –apunta García Toma– que es el Ejecutivo el que propone la demarcación territorial.

Finalmente, ya sabemos, la cuestión de confianza deberá pasar por el tamiz del referéndum, mientras que la discusión de la bicameralidad seguirá a la espera de ser retomada, eventualmente, por el Congreso que se instalará en julio

¿Será posible? A decir del expresidente de la ComisIón de Constitución, Omar Chehade, lo impedirá la fragmentación de las bancadas pero también, y sobre todo, la postura de los bloques de izquierda –Perú Libre y Juntos por el Perú– que propugnan más bien una asamblea constituyente. Pedro Castillo, aspirante a la Presidencia por PL, incluso ha dejado abierta la posibilidad de disolver el próximo Congreso si no convoca a dicha asamblea.

García Toma precisa que la misma Constitución, en su artículo 32º, contempla la posibilidad de su reforma total o parcial. Para ello, explicó, el Parlamento tendría que elaborar un texto y someterlo a referéndum. “No es conveniente una asamblea constituyente. Hay prioridades: combatir la pandemia, reactivar la economía, recuperar los empleos, luchar contra la inseguridad”, indicó.

Luciano López afirmó que una alternativa para impedir un futuro escenario de inestabilidad es establecer una serie de candados, como los planteados por el Instituto Pro Democracia –que él integra– y que el Parlamento podría acoger.

Entre ellos mencionó que se elimine la inmunidad de acusación al presidente de la República para los delitos comunes cometidos antes o durante el ejercicio del cargo, que la elección de los miembros del TC y del contralor esté a cargo de la Junta Nacional de Justicia o que ninguna persona condenada por cualquier tipo delito, aun si se ha redimido, pueda ser funcionario público, “en especial los condenados por delitos de alta criminalidad como lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, corrupción de funcionarios o contra los derechos humanos”. Para ello, dijo, el Pleno tendría que derogar la resolución que implementa la cuarta legislatura y volver al estado anterior. ¿Lo hará?

En la agenda de la cuarta legislatura figura una tercera propuesta de reforma constitucional para hacer posible la reelección de los alcaldes regidores, gobernadores y consejeros regionales, que ha sido exonerada del dictamen de la Comisión de Constitución pese a que es el grupo dictaminador principal.

También está, para segunda votación, el dictamen que propone restituir a la carrera pública magisterial a los maestros que fueron cesados por el Ministerio de Educación.

