Para Janet Tello hay “apresuramiento inusual” en proceso en su contra

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó el “apresuramiento inusual” con la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lleva a cabo el proceso disciplinario en su contra, que podría, incluso, terminar en su destitución, señalando que este no solo carece de sustento en una falta grave, sino que tampoco es de competencia del organismo, ya que existe una acción de amparo en trámite.

Tello advirtió que la JNJ habría incurrido en avocamiento indebido, es decir, asumir competencia sobre un proceso que está en curso ante otro órgano jurisdiccional, lo que podría constituir un delito.

“Existe un apresuramiento inusual. La JNJ no cruzó información antes de actuar, pese a que hay otro proceso en trámite. Ninguna autoridad puede avocarse a un procedimiento en esas condiciones, pues así lo establece la Constitución. Esto configuraría el delito de avocamiento indebido”, enfatizó.

La jueza suprema explicó que los procesos disciplinarios inmediatos solo se aplican en casos de extrema gravedad, como corrupción, flagrancia o faltas graves, pero no para cuestionar una decisión o criterio jurisdiccional

“La JNJ no tiene competencia en este caso. Las decisiones judiciales tienen su propio mecanismo de cuestionamiento. Además, hay una acción de amparo en curso y el Ministerio del Interior ha señalado que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental”, argumentó Tello, que aseguró no sentirse “amenazada” ante esta decisión de la JNJ.

Sobre la casación que originó la investigación en su contra, Tello aseguró que el recurso fue desestimado respetando el debido proceso y que esta no cumplía con los requisitos exigidos por la norma.

Luciano López, abogado de Tello, señaló que su defendida aún no ha sido notificada de este proceso disciplinario en su contra iniciado a partir de una denuncia presentada por el coronel PNP en retiro Julio Cadenillas Díaz y calificó de “inconstitucional e inadmisible” la decisión de la JNJ.

El letrado explicó que el coronel Cadenillas alega que Tello y los tres magistrados denunciados aplicaron una norma derogada en una casación resuelta por la Corte Suprema. López cuestionó que el caso haya llegado a la JNJ, dado que el coronel en retiro presentó una acción de amparo y, en primera instancia, se determinó que la sala que integró Tello no incurrió en ningún problema de fundamentación.

El abogado resaltó que el denunciante fue sancionado por una falta disciplinaria muy grave ante el Tribunal de Disciplina de la Policía.

“El mensaje que deja la JNJ con este proceso es gravísimo y supone una intromisión en la independencia de los magistrados. La función del control disciplinario no es interferir en decisiones jurisdiccionales”, señaló López.



