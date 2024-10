Para el 74% de peruanos el ministro Santiváñez ya debe dejar el cargo

El Perú tiene cara de miedo. Es su rostro de todos los días. Y mientras el país se agacha para que no le caigan las balas que disparan el sicariato y la extorsión, el gobierno de Dina Boluarte no escucha, no atiende el clamor ciudadano, no sabe qué hacer para enfrentar la criminalidad.

Sus estrategias para reducir la inseguridad no dan resultados: los asesinatos siguen en aumento en un país en donde ya nadie está a salvo y donde el ministro del Interior, el principal responsable de este momento de terror que viven los peruanos, sigue en el cargo con la venia de la presidenta y de su premier.



MIRA: Ministro del Interior no reconoce que se equivocó al presentar captura de Iván Quispe Palomino

La población quiere que Juan José Santiváñez deje el cargo, que se vaya a su casa. Un 74% de los peruanos cree que el ya indefendible titular del Interior debe ser removido del puesto, según revela la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21.

Imagen

En Lima, la ciudad más golpeada por la delincuencia, el crimen y la extorsión, la cifra se eleva a un abrumador 81%; y en el nivel socioeconómico A, un 94% considera que el ministro ya cumplió su ciclo.

Para una enorme mayoría del país, atemorizada por la criminalidad, la gestión de Santiváñez debe llegar a su fin. Este Gobierno, sin embargo, y pese a la brutal y creciente estadística de peruanos muertos por la delincuencia, no se ha cansado de darle su respaldo y hasta de elogiar su labor al frente de una cartera indefensa ante este problema que domina el país.

La criminalidad crece, el temor crece y los peruanos no esconden sus miedos. Transportistas, comerciantes y empresarios se muestran indefensos ante los extorsionadores que matan por siete soles de cupo, y decidieron salir a las calles para hacer sentir su voz de protesta y dolor y exigirle al Gobierno que los proteja, que haga algo más y mejor que lo poco que viene haciendo.

Los peruanos comprenden este difícil momento que vive este sector y por eso un 84% de los entrevistados por Ipsos estuvo de acuerdo con el paro nacional que se desarrolló el pasado miércoles 23.

Imagen

En Lima la aceptación a esta movilización de protesta alcanza el 90%. En el norte, donde el sicariato y la extorsión también suman muertos con frecuencia, el 84% se mostró a favor de esta paralización, mientras en el centro el 88% aprobó la marcha. Solo un 13% de los encuestados mostró su rechazo a este paro nacional.

“EL SECTOR NO MUESTRA SERIEDAD”

“El problema es que la criminalidad se está organizando mejor que la Policía”, explica Sandra Belaunde, especialista en políticas públicas, quien cree que el sector Interior no está mostrando la seriedad que merece un momento así.

“Si bien no es fácil que se tenga un resultado rápido, el mensaje que se da desde el sector no es bueno. Lo de las extorsiones y el sicariato son temas que hay que tomarlos con mucha seriedad y creo que justamente el sector no está mostrando esa seriedad. Declarar estado de emergencia no es la medida para combatir la criminalidad, es una medida temporal que ni siquiera está dando resultados en su temporalidad. Lo que se necesita es fortalecer la Policía, fortalecer la inteligencia de la Policía para atacar estas mafias criminales, entonces, da la impresión que no se está tomando en serio la vida de estas personas”, dijo la especialista a Peru21.

“Esta coyuntura actual de los transportistas, que ya está llegando a más sectores es una coyuntura actual a la que se debe responder rápidamente. No sorprende, por ello, que la población esté a favor del paro y de la salida del ministro”, explicó Belaunde.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos

VIDEO RECOMENDADO: