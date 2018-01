Papa Francisco en el Perú: Lo que nos dejó la visita del Sumo Pontífice

El papa Francisco dejó el Perú este domingo luego de una visita que duró cuatro días. Con los focos de atención sobre él, dejó claros mensajes para los distintos sectores de la sociedad.

A un día de que haya abandonado el país, la legisladora Patricia Donayre, el analista Diethel Collumbus y el padre Víctor Hugo Miranda SJ, conversan sobre lo que ha dejado el jefe del Vaticano en el país.

• ¿Cuál sería su evaluación general a la visita del papa Francisco al Perú?

Patricia Donayre, legisladora de Peruanos por el Kambio: La sola presencia del papa en Perú ha generado un ambiente de paz entre los peruanos. El papa además de haber promovido la reconciliación y el diálogo, ha puntualizado la necesidad de revalorizar nuestra Amazonia dándole sostenibilidad, respetando a sus comunidades y conocimientos, cuidando el bosque. Aspectos que promovimos e impulsamos desde el Congreso con parlamentarios de diferentes tendencias políticas a través del proyecto de Amazonia Sostenible que lamentablemente duerme aún el sueño de lo injusto pese a haber sido dictaminado por unanimidad por la comisión de pueblos. Esperamos que el mensaje papal haya permitido ver con mayor claridad y rescatar la importancia del tema a los que priorizan los temas a debatir en el pleno del congreso.

Diethell Columbus, analista político: La visita del Papa Fracisco ha cumplido con las expectativas. Era recibir el mensaje de la Iglesia Católica y además ha demostrado que el Perú es mayoritariamente católico. Eso me hace pensar que muy probablemente las muestras de devoción y convocatoria tendrá también un impacto político. En un año electoral y no estando tan lejos de una elección, muy probablemente los políticos van a pensarlo dos veces antes de lanzarse a hacer cualquier propuesta teniendo en cuenta que pueda tener un impacto negativo para la comunidad católica. No me parece correcto porque si tu tienes una posición programática, ideológica uno lo debería defender.

Victor Hugo Miranda Sj, vocero de la conferencia episcopal para la visita del papa: Su visita ha sido bastante positiva en términos generales, sobre todo por los mensajes que Francisco ha marcado claramente. Por otro lado, la respuesta de la gente ha sido muy cercana. Uno de los temas importantes ha sido de la Amazonía, donde ha resaltado a los pueblos originarios, que además es un cuestionamiento claro a la posición del Estado. Hay momentos en que dice que la Amazonía ‘no puede ser solo la despensa del Estado’. Ha marcado una línea y también para la Iglesia, que debe apoyar a las poblaciones más vulnerables.

• ¿Tendrá realmente un impacto en nuestros políticos sus palabras directas contra la corrupción?

PD: Cuán ideal sería que la corrupción se acabe con solo el toque de unas santas palabras. Lamentablemente está enquistada en la política y en todos los sectores de la sociedad desde años. Falta un verdadero acto de contrición de nuestra clase política y de entender que por encima de lo particular está el interés de las grandes mayorías. En el Perú, las brechas no se acortan por culpa de la corrupción, la insensibilidad y la poca falta de democracia. Ojalá impacten las palabras del santo padre.

DC: El papa Francisco ha sido más aspiracional. Es importante porque nos llama como sociedad a su reflexión. Aquel que ha sido llamado por el camino del mal tomará el mensaje como algo simplemente noticioso y lo dejará pasar. Me encantaría que el Papa pudiera cambiar el corazón de las personas pero la verdad es que la corrupción en nuestro país está tan arraigada que no creo que un mensaje pueda cambiar la realidad. Es importante que un líder espiritual y político trate de dar esperanza, porque un pueblo que no tiene esperanza se pierde a la deriva, pero depende de nosotros, como sociedad. Necesitamos políticos capaces de luchar contra la corrupción

VHM: El Papa ha sido claro en estos temas, sobre todo lanzando la afirmación de por qué en nuestro país los ex presidentes están presos. Es muy claro, ojalá que toda la clase política, como el ciudadano, podamos escuchar el sentido de lo que el Papa nos ha querido señalar. Él insiste en que la corrupción es un una especie de ciénaga que nos consume para adentro.

Papa Francisco se reunió con líderes de comunidades amazónicas. (EFE) Papa Francisco se reunió con líderes de comunidades amazónicas. (EFE)

• ¿Considera que el desempeño del país fue el adecuado en estos cuatro días?

PD: Hemos asistido a un escenario de un país unido por la presencia del Pontífice donde por lo menos por cuatro días los enfrentamientos entre políticos quedaron postergados y donde la fe y la necesidad de escuchar mensajes de unidad y armonía se impuso a las noticias de corrupción, violencia y delincuencia.

DC: Me encantaría que el papa Francisco viva en Perú. La organización ha sido impecable y no me puedo quejar pero de lo que sí me quejo es que eso demuestra que cuando se tiene interés en un tema, el Estado en su conjunto puede articular para poder cumplir con sus fines. Me encantaría no sea solo de la visita del Papa. El Estado tiene que demostrar que es eficiente siempre. El Papa es un visitante importante pero tan igual como la seguridad de todos los peruanos, el ordenamiento y las articulaciones para poder mitigar la pobreza. Que la próxima vez que venga el Papa no tengamos que pasar la vergüenza de tapar la realidad peruana con triplay. Como dice el Papa hay cosas que no se pueden photoshopear.

VHM: La experiencia ha sido positiva. He formado parte de la organización de las tres sedes y ha habido un trabajo cercano entre la Conferencia Episocopal y los distintos estamentos del Estado. Es una muestra de que es posible que distintas instituciones, con un objetivo en común, puedan trabajar juntas. Ha sido una respuesta bien positiva de que es posible que podamos trabajar juntos.

Papa Francisco tocó el caso Sodalicio en el avión que lo regresó a Italia, (EFE) Papa Francisco tocó el caso Sodalicio en el avión que lo regresó a Italia, (EFE)

• ¿Qué omisiones considera que hubo en su discurso?

PD: He sentido la satisfacción (permítanme referirme a esto con cierto egoísmo pues representamos a más del 60% del territorio nacional) de escuchar al Papa mencionar a la Amazonía recordada para ser explotada y olvidada cuando se trata de ponerla en valor. Es hora, como lo dijo, de romper el paradigma histórico de considerar a la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. El reconocimiento y el diálogo y la instauración de políticas amazónicas serán en definitiva el camino para terminar con la exclusión y la discriminación. La reiteración de hacer que las políticas de Estado se involucren más en el desarrollo amazónico fue extraordinaria.

DC: El Papa fue un poco más prudente porque las declaraciones que hizo en Chile sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia generaron bastante polémica. Creo que él, con tino y más estadista, decidió no tocar el tema de forma directa en Perú porque podría generar algún tipo de reacción negativa e iba a empañar su visita. El tema del Sodalicio está pendiente, debió ser categórico condenando lo que ha pasado en nuestro país respecto a los actos de pedofilia. Sacerdotes o no, todos somos seres humanos y si los miembros de la Iglesia Católica cometieron aberraciones se tienen que condenar. Parte de cerrar heridas es reconocer la culpas y no solo de las personas, también de las instituciones.

VHM: El Sodalicio es un tema del que hubiese esperado de que dijera algo. De algún modo ya había dicho algo en Chile, donde pidió perdón y señaló con claridad de que a la Iglesia nos toca ser capaces de sentir dolor y vegüenza por esta situación y trabajar para no permitirla. Aquí cuando habla con los obispos de alguna manera toca el tema diciéndoles que ellos deben de saber denunciar, decir las cosas, que no se pueden ocultar y que deben buscar la justicia. Por ejemplo, lo que ha dicho en la conferencia de prensa en el avión es importante. Entiendo que en el país no haya dicho cosas porque hay procesos en camino, pero es esperanzador lo que ha dicho en el avión.