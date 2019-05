Paola Bustamante invocó a la ciudadanía a movilizarse a favor de la reforma política

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante , invocó a la ciudadanía a movilizarse en favor de la reforma política propuesta por el Gobierno. Consideró que se debe de aprobar esta reforma porque sin ella "el país no puede avanzar".

"Esperemos e invocamos con el apoyo de la ciudadanía porque hay medios, hay académicos, hay ciudadanía. Tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva para seguir discutiendo el tema de la reforma política, es prioritario para el país", declaró en Radio Santa Rosa.

"Creo que es necesario para el país. El país no puede avanzar en el desarrollo en la situación política que tenemos institucionalmente hablando", insistió.

Bustamante aseguró que el país ya ha demostrado que a través de movilizaciones puede llamar la atención del Parlamento para que se prioricen determinados proyectos.

"Reitero mi llamado a la población porque creo que es un tema importante, y creo que siempre todos deberíamos aprobar la reforma política y la ciudadanía ha sabido hacerse escuchar siempre", añadió.

Piden explicaciones

Horas después, la vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, lamentó las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y dijo que se expone a que el Parlamento la convoque para que explique el tenor de sus declaraciones.

"Es lamentable que una ministra salga a invocar que van a utilizar los programas que son con los recursos de todos los peruanos a movilizar hacia una acción de una política del Ejecutivo, es decir va a crear a una convulsión social. (...) Nos parece totalmente desatinado y la ministra está exponiéndose a que desde el Congreso la llamemos a una explicación", declaró.

Este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien informó que sus ministros no se presentarían por no darse las condiciones adecuadas luego de que la Comisión de Constitución archivara el proyecto sobre inmunidad parlamentaria incluso antes de escuchar al jefe del gabinete.