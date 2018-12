El último sábado, en pleno debate sobre la suspensión del fujimorista Moíses Mamani por la denuncia de tocamientos indebidos que pesa sobre él, la congresista independiente Paloma Noceda denunció un hecho similar. Ella había recibido un "masaje asqueroso" por parte de un colega.

Frente a todo el Pleno del Congreso, la legisladora narró tal deleznable experiencia que vivió y que compartió para mostrar su apoyo a la aeromoza de Latam que acusó a Mamani de haber puestos sus manos en sus glúteos.

¿Quién es este congresista a quien se refirió Noceda? Su nombre se mantuvo en el anonimato por tres días. Hasta hoy.

Fuentes de Perú21 confirmaron que el legislador quien le realizó este tocamiento indebido a la congresista Noceda fue Luis Humberto López Vilela, parlamentario de Fuerza Popular y representante por la región Piura.

Según indica el último padrón electoral, consultado por el portal Infogob, es natal del distrito de Chulucanas, de la provincia de Morropón.

El acusado, además, es médico cirujano de profesión. Así lo constató este diario en el portal del Colegio Médico del Perú (CMP). Su número de colegiatura responde al 046121 y aún está apto para ejercer la profesión.

Estudió medicina humana en la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo y ha trabajado en el sector público como médico asistencial entre los años 2007 y 2016.

Este congresista ya había postulado al Poder Legislativo en el año 2011 con el mismo partido fujimorista. Sin embargo, no pudo tener ningún escaño. Fue recién cinco años después en que pudo alcanzar una curul con Fuerza Popular.

A nivel congresal, López Vilela preside la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

El último lío en el que fue involucrado fue cuando este legislador, mediante sus redes sociales, difundió una foto adulterada del presidente Vizcarra, en la cual se le ve supuestamente al mandatario instando a votar 'NO', 'NO', 'NO' , 'NO' en el referéndum.

Paradójicamente, en abril de este año, puso su firma para promulgar la Ley que restringe y elimina los beneficios penitenciarios a delitos contra la vida, la libertad sexual, corrupción de funcionarios y a ciertos delitos contra el patrimonio.

La rúbrica de Paloma Noceda, en aquel entonces, también figura:

