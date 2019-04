Paloma Noceda: "Yonhy Lescano debió ofrecer disculpas en el Pleno"

Usted se distinguió de sus colegas de bancada porque, a diferencia de ellos, votó a favor de la sanción a Lescano. ¿Cómo se siente respecto a esa actitud?

-La bancada de Acción Popular no actúa por consigna, cada persona tiene la libertad de expresar su voto. Lo que hemos visto hoy con relación al congresista Lescano es una situación que afecta a todo el Parlamento; este tipo de conductas se han visto normalizadas desde siempre y todos los congresistas debemos rechazarlas porque van contra la ética.

Precisamente por eso, ¿no se siente incómoda porque le han dado la espalda a una causa que usted defiende? Usted misma ha sido víctima de acoso

-A mí ellos me han explicado el motivo de su voto. En la bancada discrepamos de manera alturada; ellos ya me han dado a mí la explicación al respecto. Creo que este tipo de casos siempre afecta...

¿Hubiera preferido que en AP votaran a favor?

-Son decisiones totalmente personales y lo importante es que en AP nadie actúa por consigna.

¿Se va a mantener en el bloque? ¿Ha pensado en evaluar su permanencia allí?

-No, porque lo que se ha visto es el caso del congresista Lescano y si ha cometido una falta ética, es él quien debe ser amonestado y por eso va a recibir una sanción. Recordemos que cuando me fui de Fuerza Popular, el 26 de julio de 2018, fue por cómo se tomaban las decisiones dentro de esa bancada, de forma poco democrática; eso no ocurre en Acción Popular.

¿Cuál es su reflexión sobre la forma en que se ha defendido Lescano en el Pleno, cuestionando que se mantenga en reserva la identidad de la víctima?

-Creo que él ha debido empezar por ofrecer disculpas. Lo más apropiado hubiera sido que él ofrezca disculpas; si bien lo hizo en la Comisión de Ética, lo ha debido hacer también en el Pleno del Congreso.

Él señaló que no se le dio el derecho a la defensa y presentó un peritaje internacional elaborado por un perito cuestionado...

-No entendí si puso el peritaje o no a disposición de la Comisión de Ética, considero que se ha debido evaluar, pero eso al final lo tendrá que ver el Ministerio Público. Lo que hemos visto, lo que hemos juzgado, es un caso de ética, la falta de parte del congresista, el tema penal tendrá que evaluarlo la Fiscalía con todas las pruebas pertinentes.