Paloma Noceda sobre jefa de Sunedu: "Si fue elegida es porque cumple los requisitos"

La titular de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, señaló hoy que respeta la decisión del gobierno al nombrar en la presidencia de la Sunedu a Flor Luna Victoria y señaló que la funcionaria será citada al Congreso en el mes de marzo para que explique la que será su línea de trabajo.

Noceda, quien es titular de la Comisión de Educación, admitió que no conoce la trayectoria de Luna Victoria, quien es enfermera de profesión, pero indicó que si el Ejecutivo la designó "es porque conoce de sus capacidades".

"Respeto la decisión del ministro de Educación, Idel Vexler, (de nombrar a Luna Victoria) no conozco a la señora pero espero el mejor desempeño, si está a cargo de la Sunedu es porque cumple los requisitos exigidos, la carrera que ella ha seguido (enfermería) es respetable", manifestó a Perú21.

De acuerdo a la Ley Universitaria (Ley N° 30220), para ser presidente de la Sunedu el funcionario debe tener grado académico de doctor, contar con no menos de diez años de experienaica profesional, acredidatar no menos de cinco años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva pública o privada, no tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la función pública y gozar de conducta intachable.

Flor Luna Victoria ha sido vicerrectora de la Universidad Nacional de Trujillo (2010-2015), decana de la Facultad de Enfermería en la misma casa de estudios, tiene un doctorado en la misma especialidad por la Universidad Federeal de Río de Janeiro (Brasil) y un diplomado en gestión en salud.

La congresista de Fuerza Popular indicó que Vexler "se ha tomado el tiempo de conseguir a una persona idónea" para el cargo, en el que antes estaba la economista Lorena Masías.

"Masías tmb es una excelente profesional, no le fue fácil conseguir los primeros licenciamientos de universidades, pero en su gestión hubo continuas quejas de distintos legisladores, funcionarios que reclamaban porque había extrema burocracia en la Sunedu, que no eran claras las especificaciones (...) esperemos que eso ahora mejore", sostuvo.

La parlamentaria adelantó que la nueva jefa de la Sunedu será convocada a la comisión que preside entre la tercera o cuarta semana de marzo, luego de que el titular de Educación explique cuál será su hoja de ruta para el presente año.