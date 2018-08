La congresista no agrupada Paloma Noceda reveló esta noche que no estuvo de acuerdo con la candidatura de Daniel Salaverry a la presidencia del Parlamento porque para ella es "una continuidad de Luis Galarreta en la Mesa Directiva". Explicó, en esa línea, que la imposición de dicha lista motivó su renuncia a Fuerza Popular.

" Salaverry es una continuidad de la gestión de Luis Galarreta [...] No estuve de acuerdo con la forma como se eligió a esta Mesa Directiva, solamente hubo una lista dentro de Fuerza Popular; entonces, no hubo un mayor debate impuesto", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Fue una única lista que al final todos aprobaron y bueno, yo desde ese día sabía que iba a votar en blanco, entonces, lo consecuente era renunciar a la bancada", detalló.

La legisladora aseveró que su renuncia al fujimorismo "no fue una decisión sencilla" y explicó que en su paso por su ex bancada vio "muchas cosas que no le gustaron".

No obstante, Noceda consideró que hay gente honorable dentro de Fuerza Popular y lamentó que no se haya evaluado la posibilidad de que alguno de ellos ocupe la presidencia del Congreso.

"Hay gente honorable dentro de Fuerza Popular, hay gente mayor con mucha experiencia; por ejemplo, para mí el almirante Tubino es una persona respetable", señaló.

"Hubiese también votado por otro congresista que fuese más afín al fujimorismo o algún otro congresista, por ejemplo, como Miki Torres que me parece muy profesional", agregó.

Finalmente, la parlamentaria dijo no arrepentirse de su paso por el fujimorismo porque fue una "de las experiencias más bonitas de su vida", pese a que confesó estar conociendo "un terreno bastante sucio".