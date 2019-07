Pagos al exalcalde Luis Castañeda Lossio habrían ascendido a US$500 mil

Durante el interrogatorio del lunes en Curitiba, realizado por el equipo especial Lava Jato, se reveló que en el 2014 la constructora OAS habría hecho pagos ilícitos para construir el cuestionado By-pass de la Avenida 28 de Julio.



Leo Pinheiro , expresidente de OAS en el Perú, indicó que, en total, los pagos hechos durante la gestión deLuis Castañeda Lossio podrían haber ascendido a US$500 mil, entre aportes de campaña y abonos por la mencionada obra.



Uno de los colaboradores de la Fiscalía habría revelado que Leonardo Fracassi, entonces directivo en el Perú de la firma brasileña, negoció con la abogada Giselle Zegarra, persona de confianza de Castañeda, un pago para que OAS construya el By-pass.

Pinheiro aseguró que Fracassi tenía toda su autorización para negociar estas tratativas con funcionarios peruanos.



Este testimonio guarda relaciona con lo dicho por el colaborador 101-2019 de la Fiscalía, que reveló que en una de las reuniones que sostuvo Pinheiro, Fracassi y Castañeda en Lima, el exalcalde le dijo “que no quería que se realizaran las obras del proyecto Río Verde”.

DOCUMENTO Perú21

A él le interesaba otros proyectos como el By-pass de 28 de Julio y el puente Bella Unión. Para la Fiscalía, los pagos de OAS por el By-pass estarían relacionados con los mensajes de Whatsapp, incautados en Brasil, entre Zegarra y Pinheiro en los que acordaron que OAS no firmaría nada con la saliente gestión de Susana Villarán.

“No pueden firmar nada. Estoy secuestrando a Fracassi. Lucho me pide que no lo firmen”, escribió Zegarra. “Quédate tranquila. No vamos a hacer nada sin consentimiento de ustedes”, respondió Pinheiro.



Fue así como el proyecto Río Verde de Villarán, que se iba a hacer con un fideicomiso aportado por OAS de US$ 74 millones, no se concretó.

En su lugar se abrió paso al By-pass y la nueva alameda de la Av. 28 de Julio, obra que se empezó a diseñar en los últimos meses de 2014 cuando Castañeda aún no asumía funciones.

TENGA EN CUENTA

*Este diario intentó comunicarse con Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima en la gestión de Luis Castañeda Lossio, para solicitar su descargo pero no respondió nuestras llamadas telefónicas.



*También llamamos a Martín Bustamante, hombre de confianza de Castañeda, pero tampoco hubo respuesta.



*En reiteradas ocasiones, Castañeda ha negado haber recibido dinero de OAS. Actualmente tiene impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses.