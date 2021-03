Pablo Secada es economista y tiene una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Chicago. Ha sido, además, regidor metropolitano, y ahora postula al Congreso de la República liderando la lista del Partido Popular Cristiano.

Plantea crear un fondo soberano a la riqueza. ¿En qué consistiría este?

Lo que planteo es tomar el ahorro que el Estado ya tiene hoy día, que era US$25,700 millones a fines del año pasado, pero de los cuales US$20,400 millones los tiene metidos en el banco. Ese dinero se pone a invertir en vez de ahorrar y solo con eso se tiene US$770 millones más al año y se puede multiplicar por varias veces el presupuesto de sectores como ciencia y tecnología, por ejemplo.

Usted ha sido regidor metropolitano. ¿Cómo ve el tema del desarrollo urbano?

No hay planes de desarrollo urbano en nuestro país desde hace mucho tiempo (...). Cuando no hay plan urbano, se trafica tierra, se zonifica a pedido y la ciudad se desordena. El Congreso no puede hacer un plan urbano y menos ejecutarlo, pero sí puede trabajar de la mano con los alcaldes de Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa y otras ciudades para que tengan planes urbanos y las ciudades se ordenen. Además, los planes urbanos harían que sea más fácil comprar un terreno de vivienda social porque se liberan áreas amplias de la ciudad.

¿Se requeriría legislar para eso?

Sí, algunas cosas podrían requerir legislación para que los planes no sean flor de un día sino recurrentes y para que los que trabajan los planes sean autónomos. Se requiere acción política para que las ciudades empiecen a tener orden.

En este Congreso no participa el PPC. ¿Cuál es su valoración del comportamiento de los últimos Parlamentos?

El último fue el peor porque se tomó una decisión, desde la elección, de enfrentar al gobierno. El próximo Congreso será de extremos. Verónika Mendoza y Yonhy Lescano representados a la izquierda, y Keiko Fujimori y López Aliaga representados a la derecha. La participación de centro prácticamente se reduce al Partido Morado y nuestra idea es dar con el PPC otra alternativa de centro con otros congresistas más que estén dispuestos a cooperar. Entonces, habría dos mayorías que se estarían diciendo zamba canuta todos los días y una minoría, ojalá, disciplinada y ordenada que piensa en el país.

