Ha sido una semana movida para el fiscal de la Nación , Pablo Sánchez, que parece no llegar a su fin. Su cargo está en riesgo por la denuncia que le entabló el congresista de Fuerza Popular (FP) Daniel Salaverry –apoyado por su bancada–, pero no se amilana y sale a responder. En diálogo con Perú21, el titular del Ministerio Público explicó que tiene “buenos asesores” y ya está evaluando las medidas que tomará para replicar al Parlamento.

Su puesto está en riesgo por la denuncia que le ha entablado el legislador Daniel Salaverry. ¿Cuál es su lectura?

Si bien es cierto que los congresistas están en la facultad de denunciar a una autoridad, en este caso, su acusación contra mí no tiene ningún sustento. Hay una falsedad además del uso de adjetivos inapropiados tratándose de una autoridad como la que represento. No solo me atacan a mí, sino a toda la institución que presido y eso afecta el Estado democrático de derecho. Espero que la Comisión Permanente del Congreso entre en razón y archive este caso por falta de pruebas.

Lo acusan de no investigar a las constructoras peruanas que se consorciaron con la brasileña Odebrecht. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es el avance?

Eso no es cierto. Desde hace dos meses se está investigando a las firmas (Graña y Montero, entre otras) que están implicadas en el caso Lava Jato, pero por la reserva de la investigación, no podemos estar dando mayores detalles.

¿Usted cree que la denuncia de los fujimoristas obedece, realmente, a que no se está investigando a las constructoras o a que se decidió que se investigue a la lideresa de esa agrupación, Keiko Fujimori, bajo la Ley de Crimen Organizado y que se reabra la pesquisa a Joaquín Ramírez, ex secretario general de FP?

No es coincidencia que me denuncien justo cuando la Fiscalía dispuso que se reabra la investigación a Joaquín Ramírez y cuando se decide investigar a Fujimori bajo la Ley de Crimen Organizado. Quiero que quede claro que yo no tengo injerencia en los casos. Los fiscales son autónomos. Yo no pongo trabas en sus investigaciones.

¿Cree que Keiko Fujimori está detrás de esta denuncia?

Todo evidencia que es afirmativo. Es una lógica bastante claro teniendo en cuenta que ella es la que representa ese partido y toda la bancada respalda al señor Salaverry.

¿Qué medidas legales adoptará? El abogado César Azabache consideró que usted podría demandar al Congreso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que este no es un procedimiento serio sino una injerencia en el ejercicio de las facultades del Ministerio Público.

Estoy recibiendo asesoría legal. Estamos evaluando una defensa en caso sea necesario. No me voy a quedar de brazos cruzados. Espero que por el bien de la institución y del Congreso su pedido se declare improcedente.

Además de la denuncia de Salaverry, también vendría otra en su contra por parte de la legisladora Yeni Vilcatoma, quien considera que debe ser vacado del cargo por el desarrollo de la investigación del caso Lava Jato. ¿Le preocupa?

Me extraña su actitud (de Vilcatoma). Nunca le he hecho nada y no sé cuáles serán sus argumentos. Quizá quiera ganar un espacio público. Nosotros vamos a seguir trabajando con la rigurosidad de siempre y sin distinciones.

Otro punto que llama la atención es que el Congreso, en las dos últimas semanas, haya denunciado a los magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón y a usted. Así como la confrontación que tuvo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski por el interrogatorio en el caso Lava Jato.

Es una posición bastante difícil porque está en juego el mantenimiento de un Estado de derecho justo. Solo quiero hacer bien mi trabajo, yo no incursiono en la política, por eso prefiero mantenerme al margen de las opiniones.

Con esta denuncia de los fujimoristas, ¿las investigaciones contra el también ex congresista Ramírez y la lideresa de Fuerza Popular se detendrán temporalmente?

Las investigaciones seguirán su curso. No vamos a permitir que se afecte la institucionalidad. Acá no hay ningún interés ni favorecimiento a alguna línea política.

Alguna vez, ¿algún miembro de Fuerza Popular lo ha buscado para pedirle que deje de investigar a Fujimori o a otro miembro del partido?

No, solo se me han acercado congresistas de diversas bancadas para pedir que se impulse alguna denuncia o hacer una serie de requerimientos de su localidad.

Luego de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex mandamás de la firma del mismo nombre, a los fiscales peruanos, ¿cuál es el siguiente paso?

Las decisiones que se tomen, próximamente, dependerán del fiscal del caso (José Pérez, a cargo de investigar a Fujimori por el delito de lavado de activos, por el presunto financiamiento de la constructora Odebrecht para su campaña electoral). Ellos son autónomos y no interfiero en sus investigaciones.

Keiko Fujimori anunció que solicitará al fiscal de Brasil, Orlando Martello, que los exonere de la reserva de información de las respuestas de Odebrecht. ¿Ese pedido puedo prosperar?

No emito opinión sobre ese tema. Me va a disculpar, pero no me quiero meter en problemas ni en frentes que no debo. Solo le puede decir que las investigaciones avanzan y no nos amilanamos.

Tenga en cuenta

- Desde hace más de tres décadas, Pablo Sánchez, trabaja en el Ministerio Público. Empezó como oficinista y hoy ejerce el cargo de Fiscal de la Nación.



- La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos respalda la labor de Pablo Sánchez ante la denuncia de parte de los fujimoristas en el Congreso.



- El abogado César Azabache dijo a este diario que la denuncia del congresista Daniel Salaverry contra Sánchez “no puede causar efectos legales en ninguna parte porque no tiene ningún tipo de sustento”.