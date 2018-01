Son varios los casos en cuestión que están en manos del Ministerio Público. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , esclareció algunas de las interrogantes de los principales casos emblemáticos de corrupción que involucran a ex presidentes y a políticos de primer nivel.

Los ex presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García, así como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, están implicados en presuntos actos de corrupción. ¿Por qué el patrón?

Por lo general, la mayoría de personas implicadas en actos de corrupción y de lavado de activos son aquellas que ostentan poder o que quieren llegar a tenerlo.

Hablando de poderosos, ¿por qué demora el proceso de extradición del prófugo Toledo?

No hay retrasos. El cuadernillo de extradición por el caso Odebrecht sí avanza. Hay que tener en cuenta que una cosa es el pedido de prisión preventiva y otra la extradición. El caso está en manos del juez Richard Concepción Carhuancho y del fiscal Hamilton Castro (a cargo del caso Lava Jato).

El fiscal Castro solicitó al juez Concha, quien tenía Ecoteva, pruebas de la ruta del dinero, de los US$20 millones en presuntos sobornos que pagó Odebrecht al ex presidente Toledo. ¿Cuál es el fin?

Así es. Estamos fortaleciendo el cuaderno de Odebrecht. Mientras tanto, el fiscal Castro también sigue corroborando la información que entregó Josef Maiman, colaborador eficaz. Se está avanzando bastante bien.

Entonces, tal como dice el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ¿ya no es necesario que se envíe el cuaderno de detención con fines de extradición por el caso Ecoteva?

No quiero entrar en dimes y diretes con el presidente del Poder Judicial. Dejo que los fiscales trabajen su tema.

Pero, mientras más información llegue a EE.UU., ¿no hay más posibilidades de traerlo?

Es cierto. Por eso, estamos trabajando en la información que enviaremos a Estados Unidos.

Cambiando de tema, ¿cómo va la evaluación a la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación a Joaquín Ramírez, implicado en el presunto delito de lavado de activos?

He pedido un informe que me lo tienen que estar dando mañana (hoy). ¿Sanción? Eso dependerá del informe que me entreguen.

Alan García y los apristas cuestionan la pesquisa que la Fiscalía ha retomado contra él y su ex esposa por presunto enriquecimiento ilícito...

Estamos investigando los hechos que son noticia de crimen. El fiscal ha hecho un buen trabajo y lo respeto.

¿Qué tan productiva resultó la Convención de Fiscales y Procuradores Generales?

Ha permitido afirmar los mecanismos de cooperación jurídica en el Ministerio Público de muchos países. Como, por ejemplo, la información que ha llegado de Andorra y que ya está en manos del fiscal Castro.

Sabía que

- Durante la clausura de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo que el compromiso de los funcionarios de su institución es “luchar contra la delincuencia común y la delincuencia organizada”.



- El titular del Ministerio Público sostuvo que investigarán todo tipo y nivel de casos “caiga quien caiga, siempre buscando la aplicación estricta de la ley”.