Pablo Sánchez: "Preocupa cambio de fiscales en caso Lava Jato"

A menos de dos meses de dejar su cargo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , quien investiga a cuatro ex presidentes vinculados al caso Lava Jato , hace un balance de su gestión y nos cuenta los avatares que ha tenido que enfrentar para limpiar la imagen de su institución. Además, comenta su preocupación sobre los cambios de fiscales que se podrían suscitar en las investigaciones emblemáticas con la llegada de su sucesor.

En julio de 2015, usted asumió como fiscal de la Nación en medio de cuestionamientos debido a la mala actuación de su antecesor Carlos Ramos Heredia en casos como el de Orellana y César Álvarez. ¿Cómo han sido estos años?

Ha sido una gestión difícil debido a la coyuntura en la que asumí el cargo. Tuve la necesidad de elevar la imagen institucional. Luego vino el caso Lava Jato y las investigaciones a ex presidentes, así como la renuncia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. No ha sido fácil.

Los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son investigados por presuntos ilícitos. Todo ello explotó en su gestión...

Es curioso que en mi gestión hayan relucido los presuntos actos ilícitos de los ex mandatarios, pero, sobre todo, es preocupante cómo la corrupción ha calado tanto en espacios públicos. El discurso hacia la opinión pública es uno y las acciones son distintas. Se debe cambiar de actitud y la ciudadanía debe elegir mejor a sus representantes.

Algunos consideran que las investigaciones avanzan a paso lento en el caso Lava Jato.

Tengo una opinión favorable del avance de las investigaciones. Los casos complejos toma su tiempo investigar por las pericias que se realizan. No hay lentitud.

Si bien es cierto que hay avances en el caso de Humala y Toledo, aún no hay muchas novedades en las pesquisas del ex mandatario García y la ex lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Por qué?

No hay ningún tipo de favoritismo. Hay que tener en cuenta que las investigaciones no han comenzado de manera conjunta ni avanzan a la misma velocidad. Se ha evolucionado de acuerdo a las pruebas que se han ido encontrando. No significa que las demoras tengan un propósito. De ninguna manera habría aceptado eso. Todo tiene su momento. He solicitado a los fiscales que aceleren las investigaciones.

Eso quiere decir que habrá novedades en el caso de García y Fujimori...

Yo no puedo decir eso. Lo que puedo decir es que se está investigando y si encontramos más pruebas, se procederá a acusar o, de lo contrario, a archivar.

En una entrevista que dio al portal Infobae, manifestó su preocupación por la posibilidad de que se cambie a fiscales que investigan el caso Lava Jato...

Es una preocupación natural, porque cada vez que hay cambio de gestión, se producen modificaciones en todo el aparato administrativo y funcional. He opinado en el sentido de que sería bueno que los fiscales que tienen investigaciones emblemáticas sigan a cargo de las pesquisas porque tienen una línea de trabajo.

¿Ya le hizo la recomendación a su sucesor?

Aún no he conversado nada con nadie, pero en su momento lo haré, porque hay casos de colaboración eficaz o están en la fase de recepción de documentos que no se puede cortar porque se afectaría la investigación.

Faltan dos meses para que deje el cargo. ¿Qué expectativas en el caso Lava Jato a un par de años?

Imagino que habrá algunas sentencias, más pruebas y colaboradores eficaces. Limpiar la escena de los actos de corrupción.

¿A qué se debe la demora en la acusación de Humala? Estaba prevista para abril.

Según tengo entendido, la acusación ya está preparada. Lo que sucede es que es la defensa (de Humala) ha solicitado una serie de diligencias y aún falta resolver la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho.

¿Qué opina del pedido de Humala para recusar al juez Concepción, quien ordenó prisión preventiva contra ellos?

La defensa siempre arma su estrategia de trabajo como considere pertinente. El problema es que se dilata el juicio oral y no se esclarecen las acusaciones. Los jueces tienen que definir los casos y esperamos que este juicio se inicie lo más pronto posible.

Humala considera que la Fiscalía se ha ensañado con él y que no hay un proceso justo.

Lo niego rotundamente. ¿Por qué ensañamiento? Eso de lo justo o injusto se verá en el juicio oral, pero hay elementos de prueba. No hay ensañamiento con nadie. Nosotros no somos políticos.

El juez Concepción podría ser apartado del caso Humala en breve....

Los jueces responden por sus actos y a mí me parece que él actuó debidamente. Respeto a todos los jueces, pero en especial a él por las decisiones tan importantes que ha tomado en casos emblemáticos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional le dio la razón a Humala...

Tenemos posturas distintas, pero se respeta su opinión.

¿Qué espera de la actuación del Poder Judicial en estos casos emblemáticos?

Espero que, cuando lleguen los pedidos fiscales, sobre todo de control de acusación y juicio oral, se actúe con celeridad.

La imagen del Ministerio Público a nivel nacional tiene más aceptación y a nivel internacional tiene buen prestigio. ¿Por qué no se queda?

No se trata de que yo decida quedarme o no. A pesar de que habría prórroga para unos años más, cuando asumí el cargo, dije que solo me quedaría tres años y debo cumplir con ello.

AUTOFICHA



- “Nací en Lima. Estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace 37 años trabajo en la Fiscalía de la Nación. Empecé como oficinista y hoy soy el titular del Ministerio Público, desde 2015. Una vez que deje el cargo, seré fiscal supremo penal. El 7 de junio se elegirá a mi sucesor”.



-“Actualmente veo al Ministerio Público más sólido que antes, con más autonomía, fuerza e independiente. Los fiscales han tomado en serio su trabajo y eso es bueno. Además, ya se va perfilando quiénes dirigirán la institución en el futuro. Las investigaciones no se pueden detener”.



- “Aún falta dos meses para culminar mi gestión, pero sigo trabajando como el primer día. La aprobación de nuestra gestión a nivel internacional se debe al compromiso y trabajo en equipo de los fiscales. El ataque de algunos sectores políticos no ha detenido mi gestión. Seguimos trabajando caiga quien caiga”.