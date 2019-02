"Si policía no cumplió sus funciones no es cuestión mía, es de ellos", sostiene Pablo Sánchez

El fiscal supremo Pablo Sánchez aseveró este martes que no tuvo responsabilidad en que no se haya realizado correctamente la videovigilancia que ordenó contra el ex juez supremo César Hinostroza meses antes de su fuga el 7 de diciembre.

Indicó que la denuncia constitucional en su contra declarada procedente por la Comisión Permanente "es un mal mensaje" para todos los fiscales.

"Yo pedí la videovigilancia y la policía la debió cumplir. Si la policía no cumplió debidamente sus funciones no es cuestión mía, es cuestión de ellos. Es una decisión que debe investigarse dentro de la policía, porque si hubiera algo irregular hubieran avisado inmediatamente, pero no lo hicieron", sostuvo en diálogo con Canal N.

"A mí me parece que la decisión [de declarar procedente la denuncia en mi contra] es muy apresurada, ¿no?, no han estudiado debidamente el caso y obviamente es un mal mensaje para quienes investigamos casos de corrupción, ¿no?, yo verdaderamente estoy sorprendido de lo que se ha decidido el día de ayer", señaló.

El también ex fiscal de la Nación dio cuenta del poco apoyo que recibió de su sucesor en el cargo, Pedro Chávarry, para llevar a cabo sus investigaciones y consideró que, con la actual titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, se vive "un mejor ambiente" en su institución.

"En principio yo no recibí apoyo de fiscales para trabajar bien, pese a que lo pedí muchas veces, la demora fue por Chávarry. Inclusive un día antes de dejar el cargo me abrió una investigación preliminar. Esas cosas quitan el tiempo necesario para uno abocarse a las funciones", manifestó.

Finalmente, Pablo Sánchez reiteró su rechazo a la decisión que tomó el Parlamento y cuestionó que no le permitan seguir con sus investigaciones. "Yo creo que es un ambiente bastante oscuro en algunos personajes que no quieren que se investigue. ¿Cuál es el temor?", se preguntó.

"Los fiscales actuamos objetivamente con apego a la ley; por lo tanto, me parece equivocada esta decisión, porque perturba el trabajo nuestro", remarcó.