Pablo Sánchez pide a Pedro Chávarry que renuncie al cargo de fiscal de la Nación

Minutos antes de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , acuda al Congreso citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, su antecesor Pablo Sánchez Velarde le pidió renunciar al cargo, al menos, hasta que terminen las investigaciones en las que se ha visto envuelto por los 'audios de la vergüenza'.

A través de un extenso comunicado, Pablo Sánchez recordó que el último jueves en la sesión de Junta de Fiscales Supremos le expresó a Chávarry que la crisis que vive el Ministerio Público se debe a "los hechos que lo relacionan a una presunta conducta indebida".

En el punto 13 del pronunciamiento, Sánchez hace la solicitud pública: "en momentos de crisis en el Ministerio Público, por la salud de nuestra institución, en atención al pedido de la mayoría de Fiscales del país, de la opinión pública y la sociedad civil organizada, es que se hace necesario reiterar al Fiscal de la Nación se aparte del cargo en tanto duren las investigaciones ya indicadas y asuma, en línea de antigüedad y por no estar incursa en los audios que ya todos conocen, la Fiscal Suprema Zoraida Avalos Rivera".

Todo el comunicado lo puedes leer aquí:

PRONUNCIAMIENTO DEL DR PABLO SÁNCHEZ VELARDE,

EX FISCAL DE LA NACIÓN



En la sesión de Junta de Fiscales Supremos de fecha jueves 6 del mes en curso, nuevamente expresé al Fiscal de la Nación Gonzalo Chavarry, que la crisis que vive el Ministerio Público no obedece a un enfrentamiento entre su persona y el suscrito, sino a los hechos que lo relacionan a una presunta conducta indebida y le pedí que dejara el cargo de Fiscal de la Nación y lo asumiera la Dra Zoraida Avalos hasta que se resuelvan los cuestionamientos que existen. Eso reduciría la tensión existente y él podría hacer mejor sus descargos, como ha sucedido en el Poder Judicial. Respondió luego de oír a cada uno de los integrantes de la junta que lo evaluaría y resolvería en los días siguientes. Sin embargo, horas después comunicó que no dejaría el cargo y ha continuado responsabilizando a muchas personas y también a mi, como si yo tuviera un interés personal.

He guardado riguroso silencio y no he declarado para no afectar más la situación de la Fiscalía, pero considero necesario precisar lo siguiente:



1. Es importante resguardar la institucionalidad democrática del país y en el ámbito de persecución penal el Ministerio Público se erige como punto de partida en la lucha contra el crimen en todas sus formas.



2. La difusión pública de audios que muestran conductas indebidas y hasta con características delictivas, en la que habrían incurrido algunos funcionarios públicos y otras personas, ha generado una investigación seria y objetiva, pero a la vez, una férrea oposición de los implicados y de fuerzas políticas que ven en la investigación fiscal un peligro y por ello las cuestionan, incluso mintiendo o mal informando a la opinión pública, buscando restar credibilidad y respeto a dichas investigaciones y a quienes las dirigen.

3. Se afirma que estando en el cargo de Fiscal de la Nación filtré los audios a IDL para su difusión y eso es absolutamente FALSO. No lo hice, y ello podría corroborarse fácilmente si realmente quisieran conocer la verdad. Lo saben las fiscales del caso e IDL. La supuesta declaración del colaborador hecha pública por la prensa se ha tergiversado. Un integrante de los Cuellos Blancos jamás podría testificar o dar testimonio de ningún acto sobre mi persona, sencillamente porque ellos pueden describir y referir hechos de quienes conformaban su círculo o entorno (Cuellos Blancos), al cual nunca pertenecí.



4. De otro lado, el suscrito nunca buscó la reelección, el Dr Gonzalo Chavarry lo sabía, se lo dije muchas veces, también en público, incluso en presencia de la Dra Zoraida Avalos. Voté por él, pero luego de conocerse los hechos que lo comprometen, estimé necesario decirle que se apartara para que las investigaciones se realicen con normalidad a cargo de la Dra Avalos. Es decir, ni pretendí antes ni pretendo ahora continuar en el cargo de Fiscal de la Nación. Por favor, basta de argumentar eso como si fuese una razón escondida para la salida del Fiscal de la Nación. Es una justificación tendenciosa y falsa pues los hechos que hoy se le cuestionan al Dr Gonzalo Chavarry tienen que ver con sus acciones y no con una supuesta pretensión mía de sucederlo, que repito: NO EXISTE.

5. El Dr Tomás Gálvez, seguramente preocupado por las consecuencias que podrían generarle las denuncias en su contra actuó en la última sesión de la Junta de manera impropia hacia mi persona. Es por esa razón, que me retiré porque no puedo admitir ese tipo de ataques. Él debe responder por lo que se le denuncia y no generar intrigas.



6. La denuncia constitucional que realicé como Fiscal Supremo contra un juez supremo y otras personas, fue por excusa del titular del Ministerio Público y en ese marco se recibió el informe de la Fiscalía corporativa de crimen organizado del Callao. Ellas (las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez) no pueden investigar a los aforados y me remitieron el informe. Se trata de hechos y afirmaciones que hay que corroborar. Esa corroboración debe darse dentro de una investigación que no se ha dado hasta ahora. Ante ello, ¿qué pretendían los señores supremos, que no hiciera caso a su contenido y lo guardara o que lo devuelva? ¿qué hubiera hecho el Fiscal de la Nación? Para sustentar la denuncia (contra el juez supremo y ex consejeros del CNM y NO contra Gonzalo Chávarry) se acompañó en sobre cerrado al Congreso y se remitió otra copia al despacho de la Fiscalía de la Nación. Tampoco dispuse la difusión pública del referido informe como se ha aseverado.



7. Dejo constancia que mi despacho continúa con las investigaciones y cuento con solo dos fiscales de apoyo. Mis requerimientos para incrementar el número de fiscales, hasta la fecha, no ha sido atendida. Pese a que lo solicité desde hace más de tres semanas y de forma reiterativa.



8. No se mejora la imagen institucional ni personal cuestionando y atacando la gestión anterior y a quien fuera su titular.

9. Las investigaciones a cargo del Fiscal Hamilton Castro avanzaron dentro de los plazos correspondientes, como es también fácil de corroborar, y no tuve injerencia alguna por respeto a la autonomía fiscal. Tampoco he buscado proteger a ninguna persona sometida a investigación, no tengo por qué hacerlo; tampoco tengo acercamiento político ni he gestionado acuerdos políticos durante mi gestión, porque no soy político ni tengo el menor interés en serlo o relacionarme en ese ambiente.



10. En los últimos días se ha utilizado a una fiscal adjunta provisional para que haga imputaciones falsas respecto de mi persona y las investigaciones del caso Lava Jato, a cargo del Equipo Especial, que no podrá probar por no ser ciertas. Remití a la referida fiscal una carta notarial para iniciar las acciones legales de manera inmediata. Ella afirmó que yo dirigía y tenía directa injerencia en las investigaciones y decidía qué allanamientos se ejecutaban. En la función fiscal cada titular de despacho asume los logros y también las responsabilidades de su propio trabajo.

11. He defendido y hecho respetar a mi institución, ante los excesos, calificaciones negativas y hasta imputaciones delictivas de parte de un sector de la política. Se logró la unidad del Ministerio Público para efecto de defender nuestra independencia y autonomía porque al Ministerio Público se le respeta.



12. Desde que se creó el Ministerio Público, hace 37 años, he servido y ejercido funciones y representado a mi institución en muchas oportunidades; he asumido los juicios más importantes en la lucha contra la corrupción, sobretodo en el caso Montesinos Torres. Durante los años 2001 al 2005 ejercí como Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción y lo asumí con el compromiso que siempre he tenido de lucha contra la corrupción. He sido presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y se logró el ingreso del Perú al Grupo Antisoborno de la OCDE; como tal dejé en documento un total de 100 medidas como propuesta en la lucha anticorrupción; soy docente universitario activo y con reconocimiento nacional e internacional que me respalda.

13. Por todo ello, en momentos de crisis en el Ministerio Público, por la salud de nuestra institución, en atención al pedido de la mayoría de Fiscales del país, de la opinión pública y la sociedad civil organizada, es que se hace necesario reiterar al Fiscal de la Nación se aparte del cargo en tanto duren las investigaciones ya indicadas y asuma, en línea de antigüedad y por no estar incursa en los audios que ya todos conocen, la Fiscal Suprema Zoraida Avalos Rivera.



Lima, 10 de setiembre de 2018.



Pablo Sánchez Velarde

Fiscal Supremo