Pablo Sánchez: "Pedro Chávarry sigue siendo tóxico para nuestro Ministerio Público"

El fiscal supremo Pablo Sánchez criticó al renunciante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por atacarlo "con una serie de mentiras" respecto a sus presuntos vínculos con el destituido juez supremo César Hinostroza, sindicado de ser cabecilla de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Es absolutamente lamentablemente que un alto magistrado, pese a renunciar al máximo cargo de la institución continúe dañándola y siendo tóxico para nuestro Ministerio Público", manifestó en comunicación con Perú21.

Chávarry cuestionó esta mañana a Sánchez, de quien dijo tenía conocimiento de los audios que hicieron estallar la crisis del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). "Qué casualidad que no tenga uno ni siquiera saludando por el cumpleaños (de Hinostroza), que no haya salido ninguno", ironizó.

Ante esas declaraciones, Sánchez replicó alegando que nunca tuvo amistad con el prófugo ex magistrado.

"No tengo ningún audio con Hinostroza porque jamás pertenecí a su entorno ni fui su amigo. Lo conozco como lo conocían todos los magistrados, pero jamás tuvimos ninguna conversación telefónica ni ningún encuentro social ni reunión privada alguna en casa de (Antonio) Camayo", aclaró.

Asimismo, reiteró que él no filtró los audios que destaparon la red de corrupción que existía en lo más alto del sistema de justicia.

"Jamás filtré –porque no debo hacerlo- ni entregué ningún audio a la prensa porque simplemente no legaron a mi poder hasta después de hacerse públicos. Una vez que los recibí fueron inmediatamente lacrados y fuimos muy respetuosos de los procesos de cadena de custodia, como lo indica la ley. Mis años como magistrado y conocimiento y apego de la ley no me permitirían deslacrar ningún elemento que tenga está condición", añadió.

Entre los más de 41 mil audios que existen, algunos fueron protagonizados por Pedro Chávarry y César Hinostroza. Así se descubrió que el ex juez tenía una relación muy cercana con el fiscal y que incluso coordinaron una reunión con periodistas en la casa de Camayo para ayudar en su imagen antes de asumir como titular del Ministerio Público.

"No puedo permitir que se siga mintiendo sobre las mismas aseveraciones mencionadas constantemente por el fiscal supremo. Pongámonos a trabajar por la institución y dejemos a las nuevas generaciones de fiscales una institución más sólida", expresó Pablo Sánchez.