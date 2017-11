Pablo Sánchez: "No me voy a amilanar, estoy grandecito para tener miedo"

Durante un evento en el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , señaló que su gestión seguirá investigando la corrupción, en el marco de la denuncia constitucional que presentó el vocero de Fuerza Popular , Daniel Salaverry, en su contra.

“Después de treinta y tantos años de servicio en la Fiscalía no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso y entiendo que todos los fiscales piensan igual que yo”, señaló.

Pablo Sánchez hizo esa afirmación durante la ceremonia, en la que fiscales de todas las instancias le expresaron su respaldo. También estuvieron presentes los fiscales superiores coordinadores y los miembros del Equipo Especial para el caso ‘Lava Jato’.

El acto contó con las palabras, además, de los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas; así como de los fiscales superiores coordinadores César Zanabria y Rafael Vela Barba, quienes expresaron su total respaldo a Sánchez Velarde.

Además, se dio lectura al comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, en el que se rechazó cualquier intromisión política hacia la función que desempeñan los fiscales, exigiéndose respeto a la institución y al orden constitucional que impone un Estado de Derecho.