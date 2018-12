Pablo Sánchez: "No se investiga a Pedro Chávarry porque él no lo permite"

El fiscal supremo Pablo Sánchez aseveró que todavía no existe una respuesta formal del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , ante el informe 01-2018 de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro que lo sindica como presunto integrante de la denominada organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto '. Explicó que esto se produce porque el propio titular del Ministerio Público no lo permite.

“No existe al momento el inicio de una investigación a Chávarry sobre su presunta pertenencia a la organización Cuellos Blancos, únicamente porque él no lo permite”, señaló Sánchez a través de un pronunciamiento esta mañana.

Como se recuerda, el 15 de agosto, la fiscal Castro elevó su informe a Pablo Sánchez, quien, por disposición de Chávarry, solo tenía competencia para investigar el caso 119-2018, referido al ex juez supremo César Hinostroza y a cuatro ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); por ello no podía investigar a su sucesor en la fiscalía de la Nación.

Sánchez solicitó en su momento que Pedro Chávarry se inhiba de la investigación por los nuevos hechos revelados en el informe de Castro, pero el fiscal de la Nación —mediante un oficio enviado el 7 de setiembre— calificó de “inoportuno” el pedido de Sánchez, argumentando que ya se había apartado de todo el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. En su momento, Chávarry indicó que el informe fiscal referido no le imputa ningún delito, por ello no existe ninguna investigación en su contra.

Para Sánchez “no puede presumirse, bajo la excusa de una habilitación tácita que no establece la ley, que una excusa por hechos anteriores al informe son válidos para todos los casos” y aseveró que es falso que la investigación respectiva esté a su cargo, como lo afirmase Chávarry.

El último jueves, Chávarry aseguró que es “falso” que el documento original del informe 01-05-2018-Fecor-Callao sobre Los Cuellos Blancos del Puerto esté en su despacho y que ello no permita el inicio de la investigación.